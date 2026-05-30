Montreal dostal lekciu, no verí v budúcnosť. Je na čom stavať, hodnotí St. Louis

Martin St Louis na striedačke Montrealu
TASR|30. máj 2026 o 10:26
Canadiens boli najmladším tímom v konferenčnom finále od roku 1993.

Po piatom zápase konferenčného finále zámorskej NHL prevládalo na tvárach hokejistov Montrealu Canadiens sklamanie, ale zároveň aj pocit, že kanadský tím môže v najbližších rokoch bojovať o tie najvyššie méty.

Montreal sa naposledy predstavil vo finále bojov o Stanleyho pohár v sezóne 2020/2021. Následne prišlo k trojročnej odmlke v play off.

Klub medzitým draftoval Slováka Juraja Slafkovského a postupnými krokmi sa vracal medzi širšiu ligovú špičku. Výkonmi v tohtosezónnej „vyraďovačke“ ukázal svoj potenciál, v sériách proti Tampe Bay Lightning a Buffalu Sabres dokázal uspieť v rozhodujúcom siedmom zápase.

„Dostali sme množstvo lekcií, no máme byť na čo hrdí. Niet pochýb o tom, že sa vrátime do takejto situácie. Veľa sa toho udialo, som hrdý na túto skupinu a už sa teším, ako opäť odštartujeme spoločnú cestu. Duel nám veľmi rýchlo ušiel,“ citovala oficiálna stránka súťaže obrancu Canadiens Lanea Hutsona.

VIDEO: Zostrihy 5. zápasu série Carolina - Montreal

Vo finále Východnej konferencie proti Caroline prehral jeho tím štyri stretnutia za sebou, doplatil na nízku gólovú efektivitu.

Na ľade Hurricanes prehral v stretnutí číslo 5 jasne 1:6. „Malo by nám to dodať oheň a hlad. Treba pochváliť súpera za to, ako dobre hral. Mali sme to skutočne ťažké. Poučíme sa z mnohých vecí, je tu oveľa viac pozitív, ako negatív,“ uviedol kouč Montrealu Martin St. Louis.

S priemerom necelých 26 rokov bol Montreal najmladším tímom v konferenčnom finále od roku 1993.

„Je na čom stavať. Stále rastieme a učíme sa. Cez zlyhania sa človek naučí oveľa viac. Vieme, že sme teraz nepostúpili a nezískame Stanleyho pohár, ale počas sezóny sme zaknihovali mnoho úspechov. Myslím si, že to nám pomôže k tomu, aby sme napredovali,“ dodal tréner Canadiens.

