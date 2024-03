Buffalo vymenilo kapitána. Presunie sa na Floridu

BUFFALO, SUNRISE. Málokedy sa stane, že klub NHL vymení svojho kapitána za siedme kolo draftu. Počas prestupovej uzávierky 2024 sa to stalo realitou.

Kyle Okposo opúšťa Buffalo Sabres. Smeruje k lídrovi ligy do Floridy Panthers, a to za obrancu Calleho Själina a podmienečnú voľbu v siedmom kole draftu, ktorá sa presunie do piateho kola, ak Cats vyhrajú Stanleyho pohár.