Strelil hetrik za 10 minút. Haščákov koncert sledoval syn z tribúny

BANSKÁ BYSTRICA. Útočník bratislavského Slovana Marcel Haščák bol ústrednou postavou nedeľného zápasu 30. kola Tipos extraligy na ľade Banskej Bystrice. Na víťazstve hostí 6:2 sa podieľal hetrikom, ku ktorému pridal aj dve asistencie. Na to, aby dostal belasých do vedenia 3:0, mu pritom stačilo desať minút. Tridsaťštyriročného hokejistu teší, že góly videl aj jeho syn, ktorý bol v hľadisku. Na rozhovor meškal kvôli synovi "Ja som osobne rád, že sme vyhrali a pomohol som mužstvu k víťazstvu. Teší ma to, lebo Banská Bystrica hrala dobre. Chcel som sa trošku ukázať a podarilo sa. Čítal som pred nedeľným stretnutím nejakých expertov, že ma nedávajú do nejakej nominácie. Tak som si povedal, že sa im trošku pripomeniem," smial sa Haščák.

Netajil, že hetrikom potešil i svojho syna, ktorý duel sledoval na tribúne: "Teší ma, že moje góly videl v Banskej Bystrici aj môj syn. Bol na tribúne, takže sme si to obaja užili, aj som mu zakýval. Som rád, že ma to baví a že aj on videl moje góly. Teraz po zápase som bol ešte s ním, preto som meškal na rozhovory," dodal útočník, ktorý počas absencie kapitána tímu Michala Sersena nosí na drese "céčko".

Haščák si nespomína, že by dal niekedy tri góly za sebou za desať minút. V Banskej Bystrici sa mu to podarilo v rozpätí štvrtej až štrnástej minúty. "Dúfam, že mi to takto bude i ďalej padať. Mal som v tomto zápase viac šancí, ale po tých troch góloch som už začal viac vymýšľať, a to zbytočne. Myslím si, že ak by som nevymýšľal a strieľal na bránku, tak ešte nejaký gól pridám," tvrdil skúsený krídelník, pričom k samotnému priebehu duelu poznamenal:

"Bystričania hrali dobre, napádali nás, bojovali, všetka česť im. Nám to tam napadalo. Mali sme vynikajúci začiatok, dali sme rýchlo tie tri góly. Vďaka Bohu, že to padlo nám a nie im v úvode. Ja som za to vďačný a dúfam, že takéto začiatky budeme mať každý zápas." Do zostavy Banskej Bystrice sa vrátil po vyše mesačnej pauze po zranení kapitán a obranca Ivan Ďatelinka. Na pozápasovom brífingu netajil, že svoj návrat si predstavoval inak: "Takto som si to určite nepredstavoval. Čo k tomu povedať, čakal som lepší zápas. Bohužiaľ, dopadlo to takto," zalomil rukami.