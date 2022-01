Slovanisti trestali banskobystrické chyby. Skóre klame, hovorí tréner

Dobre sme si súpera prečítali. Nehrali sme ešte s ním od príchodu nového trénera, preto sme nejaké veci zmenili a vyšlo nám to.

Hostia viedli v druhej tretine už 5:0. Následne sa stiahli a duel už iba dohrávali, čo na pozápasovom brífingu priznal tréner "belasých" Robert Döme: "Vedeli sme, že Banská Bystrica bude do nás búšiť.

Hrali sme to, čo sme potrebovali, v podstate od druhej tretiny sme to už iba dohrávali, stiahli sme sa, skúšali si niektoré veci, v ktorých sa ešte musíme zlepšiť, pretože sme inkasovali dva góly, ktoré sme nechceli dostať. Zápas sme však viac menej kontrolovali."

Tri góly strelil kapitán Slovana Marcel Haščák, pričom na ďalšie dva prihral. Bol tak celkovo pri piatich presných zásahoch svojho mužstva. Döme k jeho výkonu poznamenal: "Ja ani neviem, koľko dal gólov, či bodov, nejako to nesledujem.

Na to tu však Marcel je, pri všetkej skromnosti. Jeho lajna nám produkuje to, čo od nej vyžadujeme. Chýbajú nám však ešte štyria kľúčoví hráči. Ak sa vrátia do zostavy, tak veríme, že aj oni budú rovnako pomáhať druhej či tretej lajne, aby dávali viacerí góly, nielen tí istí traja. Marcel dostáva viac času aj pri presilovkách. Potvrdzuje, že je lídrom mužstva."