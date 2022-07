Slafkovský po drafte: Do poslednej chvíle som to nevedel, zostal som ochromený

"Veril som, že by sa to mohlo udiať, ale mohol tam skončiť hocikto. Veď sme videli, že Šimon išiel hneď po mne. Je to niečo neuveriteľné pre mňa, rodičov, všetkých, ktorí ma podporovali, a pre celý slovenský hokej," povedal Slafkovský pre RTVS.

"Znamená to pre mňa strašne veľa. Keď som vedel, že sa to môže stať, tak som si to dal za cieľ a som nesmierne šťastný, že to vyšlo," pokračoval.

"Do poslednej chvíle som to nevedel, až keď som počul 'slovakian', tak som zostal ochromený a ani neviem, čo sa stalo. Ale som šťastný, že stojím tu, kde som," dodal.

"Naozaj sme si dobre naštudovali všetkých hráčov a dospelo to k tomuto rozhodnutiu. Splnil všetky naše požiadavky," uviedol po výbere generálny manažér Montrealu Kent Hughes.