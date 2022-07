ONLINE: Draft NHL 2022 dnes (Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Filip Mešár)

Na tohtoročný draft NHL čaká Slovensko azda najviac. Je to preto, že v ňom máme aj my veľmi horúce želiezka v ohni. Stane sa Juraj Slafkovský draftovou jednotkou? Bude aj Šimon Nemec v prvej päťke? Zmestí sa do prvého kola draftu Filip Mešár? Všetko sa dozvieme túto noc od 1:00 nášho času.



Zatiaľ najvyššie draftovaným Slovákom bol v roku 2000 Marián Gáborík, po ktorom vtedy z 3. miesta siahla Minnesota Wild. Ešte nikdy neboli v prvom kole draftovaní viac ako dvaja Slováci. Bude sa dnes v noci prepisovať história?



Ako prvý si bude vyberať Montreal Candiens nasledovaný New Jersey Devils.



Poradie, v akom budú kluby vyberať v 1. kole draftu 2022:



1. Montreal Canadiens

2. New Jersey Devils

3. Arizona Coyotes

4. Seattle Kraken

5. Philadelphia Flyers

6. Columbus Blue Jackets (od Chicaga)

7. Ottawa Senators

8. Detroit Red Wings

9. Buffalo Sabres

10. Anaheim Ducks

11. San Jose Sharks

12. Columbus Blue Jackets

13. New York Islanders

14. Winnipeg Jets

15. Vancouver Canucks

16. Buffalo Sabres (od Vegas)

17. Nashville Predators

18. Dallas Stars

19. Minnesota Wild (od Los Angeles)

20. Washington Capitals

21. Pittsburgh Penguins

22. Anaheim Ducks (od Bostonu)

23. St. Louis Blues

24. Minnesota Wild

25. Toronto Maple Leafs

26. Montreal Canadiens (od Calgary)

27. Arizona Coyotes (od Caroliny)

28. Buffalo Sabres (od Floridy)

29. Edmonton Oilers

30. Winnipeg Jets (od NY Rangers)

31. Tampa Bay Lightning

32. Arizona Coyotes (od Colorada)



Slováci môžu uspieť aj v 2. kole, v ktorom by sa mohli ešte objaviť mená Adam Sýkora a Alex Šotek.



Ostatní Slováci v drafte: Servác Petrovský, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško, Adam Žlnka, Jakub Kopecký, Luca Krakovský, Sebastian Nahálka, Jakub Križan, Pavol Štetka, Matej Tomáš.