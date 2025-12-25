Po MS juniorov ostane v Amerike ďalší Slovák, doposiaľ pôsobil v Žiline

Slovenský hokejista Jakub Dubravík bude po Novom roku pôsobiť v americkej juniorskej súťaži USHL v Des Moines Buccaneers, kam príde z klubu Vlci Žilina. Zámorský tím o tom informoval na sociálnych sieťach.
Osemnásťročný útočník odohral v tomto ročníku za „vlkov“ 26 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorých nazbieral osem bodov (5+3).
FIguruje aj v kádri slovenskej reprezentácie do 20 rokov, ktorá v piatok o 19.00 h SEČ nastúpi na prvý zápas na juniorských majstrovstvách sveta v Minnesote proti Švédsku.
„Bucs s nadšením pridávajú do svojho tímu útočníka Jakuba Dubravíka z Vlci Žilina. Jakub momentálne reprezentuje Slovensko na majstrovstvách sveta juniorov IIHF a k tímu sa pripojí po konci turnaja,“ uviedol klub na Instagrame.