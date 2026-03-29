VIDEO: Slovenský brankár chce zaujať skautov. Cez celé ihrisko poslal puk do bránky

Brankár Samuel Hrenák oslavuje gól (Autor: Fargo Force)
Sportnet|29. mar 2026 o 11:10
Osemnásťročného brankára vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.

Hviezdou večera v americkej juniorskej hokejovej súťaži USHL sa stal slovenský brankár Samuel Hrenák z tímu Fargo Force.

V nočnom víťaznom zápase s mužstvom Dubuque Fighting Saints (6:2) zneškodnil 21 striel súpera, no okrem toho sa blysom gólom.

Osemnásťročného brankára vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia a aj celého večera v súťaži.

VIDEO: Gól brankára Samuel Hrenáka

Timothy Kazda nazbieral tri asistencie a plusový bod, aby ako tretia hviezda zápasu pomohol Chicagu k výhre 6:4 nad Lincolnom.

Druhou hviezdou duelu bol Samuel Murin, ktorý strelil dva góly a pripísal si aj „mínusku“. Bol to jeho prvý viacgólový výkon v lige. 

Obranca Adam Beluško zaznamenal asistenciu a plusový bod ako tretia hviezda zápasu, v ktorom Muskegon podľahol USA 4:5 po predĺžení.

