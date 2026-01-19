VIDEO: Slovenským útočníkom sa v Sudbury darí. Brankár v USHL prvou hviezdou zápasu

Slovenský hokejista Ján Chovan skóroval v druhom zápase za sebou v zámorskej OHL. Útočník strelil víťazný gól v zápase medzi jeho Sudbury Wolves a Rouyn-Noranda Huskies.
Devätnásťročný Chovan upravil v polovici tretej tretiny na 4:2. Skóroval v treťom z uplynulých piatich duelov. Po 36 stretnutiach má na konte 25 bodov (11+14).
VIDEO: Gól Chovana
Na tento gól mu asistoval jeho krajan Adam Nemec. Mladšiemu bratovi obrancu Šimona z New Jersey Devils sa po prestupe z Nitry darí. Proti Rouynu dosiahol dvojbodový duel, keď asistoval aj gól Blake Claytona do prázdnej brány.
Adam Nemec sa stal súčasťou kanadského juniorského timu po tohtoročných MS do 20 rokov. Nastúpil v šiestich zápasoch a v piatich sa zapísal do kanadského bodovania. Má bilanciu 2+6.
V zámorskej juniorskej súťaži USHL sa zaskvel slovenský brankár Roberto Leonardo Henriquez. Green Bay pomohol 33 zákrokmi k triumfu nad USA 4:3 po samostatných nájazdoch.