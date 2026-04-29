VIDEO: Slovenský obranca gólmi potiahol svoj tím do konferenčného finále. Bol hviezdou

Adam Beluško
Adam Beluško (Autor: USHL)
TASR|29. apr 2026 o 09:17
Slovenský hokejista Adam Beluško bol v americkej juniorskej súťaži USHL jednou z hlavných postáv rozhodujúceho duelu druhého kola play off Východnej konferencie.

Dvadsaťročný obranca dopomohol dvoma gólmi k triumfu Muskegon Lumberjacks 6:1 nad Dubuque Fighting Saint a postupu do ďalšieho kola.

Beluško si na svoje konto pripísal dva plusové body a napokon bol treťou hviezdou zápasu.

VIDEO: Víťazný gól Beluška

Svoju produktivitu v tomto ročníku zámorskej súťaže si vylepšil na osem gólov a 20 asistencií z celkovo 62 zápasov.

V konferenčnom finále si jeho tím zmeria sily s Madisonom Capitals.

