VIDEO: Puk poslal cez celé ihrisko do bránky. Slovenský brankár strelil gól

Roberto Leonardo Henriquez (vľavo). (Autor: Facebook/Green Bay Gamblers Hockey)
TASR|15. feb 2026 o 08:46
Osemnásťročného brankára vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.

Hviezdou večera v americkej juniorskej hokejovej súťaži USHL sa stal slovenský brankár Leo Henriquez z tímu Green Bay Gamblers.

V nočnom víťaznom zápase s Lincolnom Stars (5:0) zastavil všetkých 21 striel súpera, vychytal druhé čisté konto za sebou a okrem toho strelil gól.

Osemnásťročného brankára vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia aj celého večera v súťaži.

VIDEO: Gól brankára Lea Henriqueza

Henriquez sa za stavu 2:0 v samotnej koncovke duelu zhostil puku za svojou bránkou a cez celé klzisko ho poslal až do siete súpera.

Slovenský brankár, ktorý má otca z Dominikánskej republiky, dosiahol premiérový gól v USHL. Green Bayu patrí v tabuľke Východnej konferencie tretia pozícia.

    dnes 08:46
