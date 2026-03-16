Liptáci prelomili dlhé čakanie a lákajú fanúšikov na Slovan. Majiteľ je pod dohľadom

Liptovský Mikuláš čakal na tento moment veľmi dlho. Kedysi tradičná hokejová bašta po 17 rokoch postúpila medzi najlepšiu osmičku v najvyššej súťaži.
Liptákom sa to podarilo vďaka výhre v kvalifikácii o postup do štvrťfinále play-off Tipsport ligy nad Zvolenom 3:1 na zápasy.
„Sme šťastní. Je to zadosťučinenie za celú sezónu. Boli sme odhodlaní spraviť play-off a som rád, že sme to dokázali,“ hovoril kapitán Jakub Sukeľ. Vnímal, že najdôležitejšia časť sezóny sa na Liptove nehrala od roku 2009.
„Uvedomovali sme si to a prízvukovali sme to. Bola to pre nás motivácia. Ľudia sú radi, konečne donesieme play-off do Mikuláša.“
Liptovský Mikuláš hral v najvyššej slovenskej súťaži pravidelne od jej vzniku v roku 1993. V roku 2010 však obsadil posledné miesto v základnej časti a zostúpil.
Do extraligy sa vrátil v roku 2016, keď odkúpil licenciu od Piešťan. Hokejisti z Liptova sa odvtedy vždy pohybovali na hranici zostupu.
V niektorých ročníkoch obstáli v baráži, inokedy síce nehrali baráž, ale ani play-off. Viackrát skončili poslední s veľkým mankom, ale z ligy sa akurát nezostupovalo.
Liptovský Mikuláš tak aj s dávkou šťastia zotrval v extralige a zdá sa, že po dlhšom čase je opäť konkurencieschopný.
„Je to výborné najmä pre mikulášskeho fanúšika, po dlhých rokoch sa dočkal play-off,“ hovoril Martin Kriška, ktorý za klub odohral 627 zápasov a je druhý najproduktívnejší hráč v jeho histórii.
„Verím, že toto je len začiatok a nebude to konečná. Verím, že chlapci pôjdu ďalej.“
Naposledy v roku 2009, Uhrík bol ešte dorastenec
Po rokoch na dne ligy sezóna Liptovského Mikuláša pokračuje aj vo štvrťfinále.
Z úspechu sa tešil aj niekdajší hráč klubu Juraj Halaj: „Môžem povedať len kladné veci. Mužstvo sa od začiatku nastavovalo na to, že by chcelo postúpiť do play-off. Verejnosť bola v očakávaní a je to zadosťučinenie za tie roky. Divák uvidí play-off v Mikuláši.“
Štvrťfinálová účasť je zároveň maximum, ktoré hokej v Liptovskom Mikuláši dosiahol. Pred zostupom v roku 2010 ho hral deväťkrát. Naposledy v roku 2009, keď zažil jeden z najlepších ročníkov v histórii klubu.
„Bola to výborná sezóna,“ spomínal Kriška. „Vtedy bol štadión plný celý rok. Pohybovali sme sa v horných priečkach. To sú veci, na ktoré sa nedá zabudnúť.“
Mikulášania vtedy obsadili po základnej časti štvrté miesto a vyrovnali tak svoje najlepšie umiestnenie z roku 1999. Potom hrali v skupine víťazov, po ktorej boli na piatej priečke. V play-off narazili na Zvolen, ktorému podľahli 2:4.
Pamätá si to aj hráč súčasného kádra, 33-ročný Michal Uhrík, ktorý v klube hrá už 10. extraligovú sezónu za sebou:
„Bol som ešte dorastenec, ale pamätám si tú eufóriu a divákov. Po tých ťažkých rokoch, čo sme zažili, je to super pocit. Bol som tu celý čas, viem, o čom hovorím.“
Aktuálna sezóna je v extralige pre Liptovský Mikuláš herne aj štatisticky najlepšia od roku 2009. Teraz získal priemerne 1,37 bodu na zápas, vtedy to bolo 1,74.
Od roku 2009 zaznamenali Liptáci aj najviac výhier – 24 vrátane tých v predĺženiach a po nájazdoch. Strelili 160 gólov, čo je tiež najviac od roku 2009.
„Veľmi si to vážim a myslím si, že po tých 17 rokoch sme si to konečne zaslúžili a vydreli sme si to,“ hovoril Uhrík.
„Stále sme nohami na zemi a stále chceme ešte niečo viac dokázať a pobiť sa so Slovanom.“
Zvolen bez energie, Mikuláš s identitou
Liptovský Mikuláš v aktuálnej sezóne získal 74 bodov a po základnej časti obsadil ôsme miesto. V produktivite ho viedli legionári. Američan Tritt získal 40 bodov, kanadský obranca Robertson 38.
Zo Slovákov mali zhodne 35 bodov 20-ročný Matúš Vojtech a kapitán Jakub Sukeľ. Impulz tímu dodal aj český tréner Aleš Totter.
„Dal im identitu. Všetci sa s tým stotožnili a prijali svoju rolu v tíme. To je hlavný dôvod úspechu,“ hovoril bývalý hráč klubu Ján Pleva.
Tréner doniesol do mužstva rýchly ofenzívny hokej a vštepil systém, ktorý dôkladne dodržiavajú.
Bolo to vidno aj v sérii zo Zvolenom. Okrem prehry 1:5 v treťom zápase hral Mikuláš lepšie. Vyhral postupne 2:1 po predĺžení, 5:0 a nakoniec 3:0.
„Dostali dobrého súpera. Zvolen bol kvalitatívne oveľa horší ako Mikuláš. Keď som videl druhý zápas v Mikuláši, vedel som, že postúpia. Tím Zvolena bol bez energie,“ analyzoval sériu Pleva.
Zvolen nepostúpil do play-off prvýkrát po 28 rokoch.
Pleva: Dúfam, že sa ľudia preberú
Napriek vydarenej sezóne sú tribúny v Liptovskom Mikuláši často prázdne. Štadión s kapacitou 3680 divákov nenaplnili fanúšikovia počas sezóny ani raz a priemerná návštevnosť bola podľa portálu extrahockeydata.com len 1028 divákov.
To je jednoznačne najnižšie číslo z celej ligy. Druhú najnižšiu návštevnosť mal Prešov (1404).
„Pamätám si, že pred 17 rokmi sme halu vypredávali, nebolo tam žiadne voľné miesto,“ spomínal Halaj. „Toto môže byť aj impulz pre diváka. Sme v play-off a tí ľudia možno prídu a povzbudia chalanov. Bude to veľmi potrebné, aj súper je atraktívny.“
Práve bratislavský Slovan by mohol prilákať viac priaznivcov. Verí v to aj Uhrík, ktorý má v spomienkach atmosféru z čias, keď sa na Liptove hralo play-off: „Myslím si, že to bude presne taká istá atmosféra, ak nie lepšia.“
V dvoch zápasoch proti Zvolenu v kvalifikácii bola divácka návštevnosť v priemere 1150.
„Keď som naposledy hral play-off v Liptovskom Mikuláši, hrali sme so Slovanom v prvom kole. Hrali sme na sedem zápasov a Slovan neskôr získal titul majstra,“ hovoril Pleva.
„Bol to pekný zážitok, lebo sme tu trikrát vypredali štadión. Bolo tu vyše tritisíc ľudí. Dúfam, že v Mikuláši sa konečne ľudia preberú a prídu na hokej.“
Majiteľ nemôže chodiť na hokej
HK 32 Liptovský Mikuláš má kontroverzného majiteľa. Róbert Ľupták nemôže naživo sledovať zápasy klubu, keďže má monitorovací elektronický náramok. Súd mu vymeral tento trest za ublíženie na zdraví a vydieranie.
Ľupták prežíval zápasy na štadióne veľmi emotívne. Známy je aj svojou, často prehnanou a vulgárnou, kritikou rozhodcov. Jeho excesy však podľa slov hráčov šatňu neovplyvnili.
„My si to v šatni nepripúšťame, neriešime to. Pozeráme sa na seba,“ hovoril kapitán Sukeľ a doplnil ho aj Uhrík: „Pokračovali sme v našej práci. Aj majiteľ nás ubezpečoval, že všetko je v poriadku, neriešili sme to a sústredili sme sa len na hokej.“
Róbert Ľupták v minulosti do klubu priviedol už viacerých hráčov s kontroverznou minulosťou.
Mitchell Miller šikanoval spolužiaka, Fín Severi Lahtinen, bol odsúdený za znásilnenie mladej ženy, Cal Foote bol zasa jeden z piatich hráčov kanadského juniorského tímu, ktorí boli dlhé roky súdení za údajné skupinové zneužitie mladej ženy. Týchto piatich hráčov však po rokoch zbavili obvinení.
Uhrík: Aj bez Réwaya sme silní
Zvučným menom v drese Liptovského Mikuláša bol aj Martin Réway. Niekdajší talent a bronzový medailista z MS U20 v roku 2015 si na Liptove našiel v klub, v ktorom vydržal dlhšie, ako vo svojich predošlých pôsobiskách.
V polovici tretej sezóny však aj tu skončil. Údajne nerešpektoval pokyny klubu.
Jeho koniec sprevádzali aj výmeny názorov s majiteľom Ľuptákom.
„Musí si to najprv poukladať v hlavičke a potom sa ukáže, čo bude ďalej. Uvidíme, či mu zdravotný stav umožní pokračovať a či bude alebo nebude rešpektovať pokyny, na ktoré vyšetrenia má ísť,“ povedal o ňom vtedy Ľupták.
Réway v Liptovskom Mikuláši už ďalší zápas neodohral a klub tak musel pokračovať bez hráča, ktorý v 20 stretnutiach získal 15 bodov.
„Sme veľmi dobrá partia, vo všetkom sme sa zomkli,“ reagoval na odchod Réwaya Uhrík. „Maťo nám chýbal na presilovkách, ale máme tu dosť kreatívnych hráčov, ktorí ho vedeli nahradiť. Aj bez neho sme silný súper.“
Podobne hovoril aj Jakub Sukeľ: „Rewy je výborný hráč a jeho kvality vždy chýbajú. Som však rád, že sme sa s tým ako mužstvo vyrovnali a iní chalani prebrali tú rolu. Nepoznačilo to mužstvo.“
Proti Slovanu sa nemôžu báť
Liptovský Mikuláš sa v prvom play-off stretne so Slovanom Bratislava, ktorý skončil v základnej časti na druhom mieste.
„Musíme pokračovať v tom, čo sme hrali doteraz a nemôžeme sa báť hrať hokej. Pokúsime sa o čo najlepší výsledok. Sme teraz dobre namotivovaní a odhodlaní pobiť sa v play-off o každý zápas,“ avizoval Sukeľ.
Slovan minulý rok vypadol už v predkole play-off a predtým dvakrát zase vo štvrťfinále. Bude tak mať motiváciu opäť postúpiť do najlepšej štvorky. Naposledy sa mu to podarilo v roku 2022, keď dokráčal až k majstrovskému titulu.
Bývalé legendy klubu avizujú, že play-off je iná súťaž a Mikuláš tam môže prekvapiť.
„Najdôležitejší bude prvý zápas. Ak ho uhrajú, Slovan môžu vytrápiť,“ povedal Kriška.
Halaj zase varuje, že treba mať pokoru, ale netreba stratiť odvahu. Iba tak môžu byť zápasy vyrovnané.
Séria štartuje v piatok v Bratislave. Druhý duel je na programe v sobotu. Tretí a štvrtý zápas sa v Liptovskom Mikuláši odohrá v utorok a v stredu 24. a 25. marca.
„Slovan má určite lepšiu kvalitu, ale play-off je vždy nevyspytateľné,“ hovoril Ján Pleva.
„Teraz boli mimo zápasového rytmu, zatiaľ čo Mikuláš odohral štyri ťažké zápasy. Všetko sa bude odvíjať od prvých dvoch zápasov na Slovane. Keď tam vyhrajú aspoň jeden duel, šance budú dobré.“
V ďalších štvrťfinálových sériách Tipsport ligy sa Nitra stretne s Michalovcami, Košice s Banskou Bystricou a Žilina s Popradom.