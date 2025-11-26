Réway si už neoblečie dres Liptákov. Mal spraviť hlúposť a zaplatil aj pokutu

Slovenský hokejista Martin Réway nebude pokračovať v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Tridsaťročný útočník to oznámil v stredu na sociálnej sieti.
Bronzový medailista z MSJ 2015 sa priznal, že pred duelom Tipsport ligy v Trenčíne 18. novembra, v ktorom Liptáci prehrali 1:3, urobil hlúposť, no bližšie ju nešpecifikoval.
Špecialista na presilovky chýbal trénerovi Alešovi Totterovi v uplynulom kole v Poprade, kde šiesty tím priebežnej tabuľky zvíťazil 4:3 po predĺžení.
Spravil som hlúposť
„Týmto dňom končím v Liptovskom Mikuláši. Všetci ma poznáte, nie som a nebol som dokonalý, ale na ľade som vždy nechal všetko, no spravil som hlúposť pred zápasom v Trenčíne, za ktorú som sa dodatočne všetkým ospravedlnil, zaplatil pokutu.
A vec mala byť uzavretá,“ napísal v stredu Réway na sociálnej sieti.
Následne uviedol viac aj k svojmu aktuálnemu zraneniu: „Na zápase so Slovanom som si natiahol krížový kolenný väz a včera som mal ísť na magnetickú rezonanciu, bohužiaľ som zaspal, nezazvonil mi budík.
Len som chcel ujasniť, že na magnetickú normálne dnes, maximálne zajtra plánujem ísť. Nebolo to nič úmyselné. Píšem to sem, lebo sa, predpokladám, budú hovoriť rôzne veci, aké už sú zvykom a rád by som to preto uviedol na pravú mieru.
Fanúšikovia Liptovského Mikuláša, držím palce a verím v podarenú sezónu, ktorú si konečne zaslúžite.
Takisto by som sa chcel poďakovať všetkým spoluhráčom a prajem hlavne pevné nervy.“