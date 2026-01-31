Šok v Liptovskom Mikuláši, majiteľa zatkla polícia. Mal ubližovať na zdraví a vydierať

/Správu aktualizujeme/
Majiteľ klubu HK 32 Liptovský Mikuláš Róbert Ľupták je vo vyšetrovacej väzbe. Tvrdí to Šport STVR s odvolaním sa na svoje informácie.
Kontroverzný majiteľ nebol v piatok prítomný na domácom zápase svojho klubu s Popradom, ktorý sa skončil triumfom hostí.
Mal sa dopostiť ublíženia na zdraví a vydierania. Zadržaný je údajne aj jeho syn Matej. V nedeľu ich oboch čaká vypočutie pred súdom.
Ľupták má za sebou už viacero škandálov. V roku 2017 vulgárne vynadal Marcelovi Hossovi, za čo dostal pokutu tisíc eur.
Kritiku z jeho úst si vypočuli aj rozhodcovia, na ktorých sa pravidelne sťažuje.V septembri 2025 kontaktoval šéfa rozhodcov SZĽH Petra Jonáka. Následne mu poslal SMS správu s vulgárnym obsahom.
Zaujal aj vyjadreniami k situácii Martina Réwaya, ktorý bol donútený opustiť mužstvo z dôvodu svojho prístupu.