Šok v Liptovskom Mikuláši, majiteľa zatkla polícia. Mal ubližovať na zdraví a vydierať

Róbert Ľupták.
Róbert Ľupták. (Autor: TASR)
Sportnet|31. jan 2026 o 14:01
V piatok už nebol prítomný na domácom zápase.

/Správu aktualizujeme/

Majiteľ klubu HK 32 Liptovský Mikuláš Róbert Ľupták je vo vyšetrovacej väzbe. Tvrdí to Šport STVR s odvolaním sa na svoje informácie.

Kontroverzný majiteľ nebol v piatok prítomný na domácom zápase svojho klubu s Popradom, ktorý sa skončil triumfom hostí.

Mal sa dopostiť ublíženia na zdraví a vydierania. Zadržaný je údajne aj jeho syn Matej. V nedeľu ich oboch čaká vypočutie pred súdom.

Ľupták má za sebou už viacero škandálov. V roku 2017 vulgárne vynadal Marcelovi Hossovi, za čo dostal pokutu tisíc eur.

Kritiku z jeho úst si vypočuli aj rozhodcovia, na ktorých sa pravidelne sťažuje.V septembri 2025 kontaktoval šéfa rozhodcov SZĽH Petra Jonáka. Následne mu poslal SMS správu s vulgárnym obsahom.

Zaujal aj vyjadreniami k situácii Martina Réwaya, ktorý bol donútený opustiť mužstvo z dôvodu svojho prístupu.

