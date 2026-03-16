Kapitán Zvolena hovorí o príčinách vypadnutia. Totter: Skvelú partiu čaká ďalší tanec

Hokejisti Zvolena nepostúpili do štvrťfinále play off Tipsport extraligy. Stopku v kvalifikácii i v sezóne im vystavil Liptovský Mikuláš.
Ten ovládol sériu hranú na tri víťazstvá 3:1 na zápasy a vybojoval si štvrťfinálovú miestenku po dlhých 17 rokoch. Stalo sa tak v nedeľu na zvolenskom ľade po výhre hostí 3:0.
Tím spod Pustého hradu vyhral deň predtým tretí duel 5:1, no úvodné dva na ľade súpera prehral.
Zvolenčania si tak od opätovného postupu do extraligy v sezóne 1997/98 po prvýkrát v histórii nezahrajú play off a dosiahli najhoršie umiestnenie, keď obsadil konečné 10. miesto.
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Liptovský Mikuláš v predkole play-off
Sezóna nebola dobrá, všetci to vedia
„Je to sklamanie. Ambície pred sezónou boli vysoké, ale po zlom štarte sme to celý čas viac menej iba naháňali, keďže sme na začiatku skoro nič nevyhrali. Hoci sme sa párkrát dotiahli na úroveň, že sme po prvej šestke siahali, tak sme neboli konzistentní.
Nevedeli sme udržať nejakú priaznivú sériu zápasov, ktorú sme chytili. A znovu sme začali prehrávať. Sezóna nebola dobrá, všetci to vedia,“ hľadal príčiny neúspechu kapitán HKM Zvolen Juraj Valach, pričom poodhalil aj ďalšiu stránku, o ktorej mnohí fanúšikovia nevedeli: „Možno to fanúšikovia nevedia, ale chcem poďakovať chalanom. Hrali sme, aj keď bolo asi osemdesiat percent tímu zranených.
Vyskytli sa aj ťažšie zranenia, lepili sme zostavu. Hrali sme na tri a pol lajny, beci hrali v útoku vo štvrtej lajne. Nik nemôže povedať, že by sa niekto nesnažil, nebojoval. Práveže bojovnosť tam bola, len v závere nás to už dobehlo, nebola tam šťava, energia, nebolo už z čoho ťahať. Sezóna bola po fyzickej stránke náročná.
V sobotu sme si hrabli, dali sme prvý gól, čo nás naštartovalo. Dokázali sme to potom udržať, no v nedeľu bolo vidieť, že už nemáme silu. Nebola energia.“
Vo Zvolene nie sú zvyknutí končiť sezónu v polovici marca. Do play off „bryndziari“ nenazrú prvýkrát po 28 rokoch.
„Minulý rok Slovan prehral v predkole, stalo sa. Nejde o život, je to veľké sklamanie pre všetkých, ale je to šport. Treba sa k tomu postaviť čelom.
Mladí hráči si aspoň vyskúšali vyraďovačku, budú vedieť ako ďalej, ako chutí aj nedobrá sezóna. My starší už poznáme niečo, budeme to musieť čo najskôr spláchnuť a pripraviť sa na ďalšiu sezónu,“ uzavrel skúsený 37-ročný Valach.
Konečne donesieme vytúžené play off
V tíme Liptovského Mikuláša vypukla obrovská radosť. Pozitívne emócie neskrýval kapitán Jakub Sukeľ: „Som nesmierne šťastný. Hlavne za mužstvo aj mesto, že konečne donesieme do Mikuláša vytúžené play off. Som hrdý na každého jedného hráča v šatni a som rád, že sme to zvládli.
Pred dvoma rokmi vyradil Zvolen nás, teraz sme im to vrátili. Všetci sme si to želali. Verím, že to týmto nekončí a budeme ešte prekvapením v play off. Určite nám pomohol prvý gól, ktorým sme sa dostali do zápasu. Potom sme si to celkom kontrolovali počas 60 minút, nemali sme nejaké výkyvy.“
Liptovský Mikuláš si vo štvrťfinále play off zmeria sily s bratislavským Slovanom. Na regeneráciu má štyri dni, prvý duel sa hrá až v piatok v hlavnom meste Slovenska.
Stojí pred nami výzva dokázať niečo
„Večierok nekončí. Túto skvelú partiu čaká ďalší tanec. Aj keď nás na tom večierku nik neočakával, nám sa na ňom začína páčiť. Hráči sú dobre nastavení. Stojí pred nami výzva dokázať niečo, čo sa ešte nikdy Liptovskému Mikulášu nepodarilo.
Máme štyri dni na prípravu a regeneráciu, čo je ideálne. Ak by sme hrali piaty zápas, bolo by to ťažké. Takto začíname v piatok, čiže máme ideálny scenár. Neverím, že niekto cez týždeň trénoval tak kvalitne, ako sme my odohrali štyri náročné zápasy. Je to pre nás darček za odmenu zahrať si proti Slovanu.
To čo je Sparta v Česku, to je Slovan na Slovensku. Všetci sa tešíme,“ vyjadril sa na margo postupu do štvrťfinále tréner Liptákov Aleš Totter, pričom nešetril ani slovami chvály na adresu svojich zverencov a predstaviteľov klubu.
„Hoci máme štvrtinový rozpočet oproti Zvolenu, tak tento tím sa poskladal veľmi dobre.Vznikla tu skvelá partia, ktorá drží pohromade. Ja som sa každý deň na hráčov tešil, lebo som vedel, že budú tvrdo pracovať. Pre nás je to obrovské zadosťučinenie.
Fanúšik Liptovského Mikuláša čakal na štvrťfinále play off sedemnásť rokov, to je pre neho najväčšia odmena. A aj pre nás. Dostal som skvelých chlapcov, musím pochváliť aj majiteľa klubu za to, aký vybral tím.“
VIDE: Príhovor trénera Tottera po postupe do štvrťfinále
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS