Je to hanba, tvrdí legenda. Najlepší v slzách, Česko zdolalo Kanadu v ich vlastnej hre

Keď sa Česko a Kanada stretli v zápase základnej časti na MS v hokeji do 20 rokov 2026, zámorský tím zvíťazil 7:5.
O výsledku sa však hovorilo menej než o správaní kanadských hokejistov. Provokácie počas zápasu vyvrcholili po záverečnom klaksóne, keď Kanaďania bez pozdravu opustili ľad a českým hráčom nepodali ruky. Vraj nepoznali zaužívaný zvyk.
Zväz aj kapitán tímu sa súperovi ospravedlnili, no hokej býva spravodlivý a Kanada za tieto prehrešky pykala najhorším možným spôsobom.
Tímy sa stretli aj v semifinále a po výhre 6:4 si o zlatú medailu zahrajú Česi. Vo finále sa stretnú so Švédskom, ktoré zdolalo Fínsko 4:3 po samostatných nájazdoch.
Bude to prvé čisto európske finále na MSJ od roku 2016.
Česko bolo lepšie, zhodli sa experti
Česko zdolalo najúspešnejšiu krajinu v histórii juniorských šampionátov tretíkrát za sebou vo vyraďovacej fáze. Vo všetkých prípadoch rozhodol gól v posledných momentoch hry:
- V roku 2024 vyhralo Česko 3:2 gólom devätnásť sekúnd pred koncom;
- v roku 2025 vyhralo Česko 4:3 gólom štyridsať sekúnd pred koncom;
- v roku 2026 vyhralo Česko 6:4, víťazný gól padol minútu a 14 sekúnd pred koncom.
Situáciu po zápase výstižne pomenoval známy moderátor televízie TSN James Duthie: „Je to zvláštny svet, takmer ako hororový film. Rovnaký koniec, rovnaký súper a tri roky po sebe veľmi podobné okolnosti."
Českí hokejisti si šli za výhrou od začiatku duelu. Hoci ako prví inkasovali, dokázali vyrovnať a neskôr v bitke o finále opakovane viedli.
Za prvých tridsať minút povolili zámorskej veľmoci len šesť striel na bránku. Rovnaké množstvo pokusov vyprodukovali Kanaďania aj v poslednej tretine. Na finále to bolo málo.
„Česko bolo dnes proti Kanade jasne lepším tímom. Malo tvrdší forčeking, viac rýchlosti a Kanaďanov sa ani na moment nezľaklo,“ hodnotil zámorský expert Mike Morreale.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko
Keď necelé tri minúty pred koncom vyrovnal na 4:4 Porter Martone, zdalo sa, že vyrovnaný zápas pôjde do predĺženia.
Lenže to nebolo všetko. Niečo vyše minútu pred koncom si Česi nechali v rezerve ďalší šokujúci moment. Dôrazný Max Curran natlačil puk do bránkoviska a ten sa od korčule Tomáša Poletína odrazil tesne za bránkovú čiaru.
Gól napokon platil až po verdikte videorozhodcu, Kanade zostávalo na odpoveď už len 74 sekúnd.
Víťaznú poistku pridal do prázdnej bránky Vojtěch Čihař.
„Český hokej teraz vlastní kanadský tím. Tri prehry za sebou – Česi si to plne zaslúžia. Jediné slovo, ktoré mi v tejto súvislosti napadá, je hanba. Žiadne iné," glosoval na sociálnej sieti X legendárny kanadský hokejista Sean Doan.
Kanaďania chceli hrať o zlato
Kanada sa chcela na šampionáte v Minnesote revanšovať za posledné dva nevydarené ročníky.
Vrátiť na vrchol sa chceli s papierovo druhým najsilnejším tímom v histórii. Na súpiske trónilo až 18 hráčov draftovaných v 1. kole, z toho piati boli vybraní v najlepšej šestici.
„Prišli sme si sem pre zlatú medailu,“ hovoril po zápase kapitán Martone. Bol jedným z mnohých hráčov, ktorí po prehre na striedačke plakali. Iní zase boli nahnevaní a udierali do mantinelov.
„Je to ťažké. Dali sme do zápasov všetko. Išli sme až do konca, ale výsledok nie je dobrý. Česi mali odpoveď na všetko, musíme pred nimi zložiť klobúk. Som na našich chlapcov hrdý, šli do vojny. Česi majú dobrý tím a vyhrali. Ťažko sa to spracováva," opisoval Martone.
Emócie sa podarilo udržať aspoň hlavnému trénerovi Daleovi Hunterovi. „Je to ťažké, niekoľkokrát sme sa vrátili do zápasu, ale kto dá posledný gól, vyhrá. Mali sme dobré šance, no niekedy jednoducho musíte pochváliť aj druhý tím. Chceli sme hrať o zlato, ale taký je hokej,“ povedal.
Kanďania od roku 1974, kedy sa turnaj organizoval prvýkrát, vyhrali zlato až dvadsaťkrát. Sú suverénne najlepšou krajinou v histórii juniorských šampionátov.
Do finále nepostúpili tretí rok po sebe, čo sa im naposledy stalo ešte v roku 1981.
"Štve ma to. Cítim sa, akoby sme sklamali celú krajinu. Bronz nie je medaila, ktorú sme chceli," vravel talent Montrealu Hage, hoci súboj o 3. miesto ešte nevyhrali.
Experti stanice TSN sa zhodli, že „Česko zdolalo Kanadu v ich vlastnej hre".
„Boli jednoducho lepším tímom. Vo všetkých oblastiach hry mali navrch. Nechápem, tím Kanady bol postavený na to, aby vyhral zlato," komentoval expert Jeff O'Neill.
Takéto zápasy vyhráva tím
Česká dvadsiatka si z majstrovstiev sveta odvezie cenný kov už štvrtýkrát po sebe. V roku 2023 získala striebro, neskôr dvakrát bronz. Po štvrťstoročí z toho môže byť zlato.
„Bolo to extrémne ťažké. Kanada je neuveriteľne silná a vždy bude,“ priznal útočník Vojtěch Čihař.
„O to je výhra cennejšia. Proste nádhera. Aspoň ukazujeme národu, že český hokej sa dvíha a že sa diváci majú v budúcnosti na čo tešiť."
VIDEO: Víťazný gól Česka
Po záverečnom klaksóne nasledovala neviazaná oslava s brankárom Michalom Oršulákom, ďalším hrdinom českého tímu.
V semifinále zastavil 20 kanadských pokusov. Vychytal aj dva nájazdové pokusy Michaela Hageho, ktorého pri prvom nájazde podkopol korčuľou.
Keď puk neskončil v bránke ani druhýkrát, Oršulák zaťal päsť v lapačke a vehementne sa zaradoval.
"Emócie museli ísť von. Brankár gól nedá a toto je v podstate ako streliť gól. Mohli ísť do vedenia, bol som naozaj rád, že sa mi to podarilo," radoval sa.
„Pri tomto momente som mal tep asi 220," dodal s úsmevom Čihař.
To, čo sa nepodarilo Slovákom vo štvrťfinále, zavŕšili Česi o zápas neskôr.
Podľa trénera Patrika Augustu takéto zápasy vyhráva tím, nie individuality a talent. S juniormi zatiaľ získal dva bronzy, teraz majú spoločne šancu zaútočiť na najcennejší kov.
"Fantastický zápas! Takú bitku som v kariére ešte nezažil. Urobili sme ďalší krok k splneniu našich snov," uviedol tréner v rozhovore pre Českú televíziu.
Eufória po postupe do finále zavládla aj na striedačke, kde sa Augusta objímal s celým realizačným tímom.
"Bolo mi cťou stáť za chlapcami na striedačke, som neskutočne hrdý. Snáď potešili aj fanúšikov, ktorí nám doma v túto nekresťanskú hodinu držali palce," ďakoval na diaľku hlavný tréner.
V zápase o zlato hrali Česi naposledy pred troma rokmi, podľahli práve Kanade. V Minnesote si finále zopakujú, tentoraz proti severskému favoritovi zo Švédska.