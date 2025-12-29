ONLINE: Kanada - Dánsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Kanada a Dánsko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Kanada - Dánsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
30.12.2025 o 02:30
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Dánsko
Prenos
Dánsko
Dánové museli ujít hodně dlouhou cestu, aby se vrátili mezi elitu, a letos se jim to konečně povedlo. Dánsko se naposledy představilo na juniorském šampionátu v roce 2019 ve Vancouveru, kde v základní skupině A prohrálo všechny čtyři zápasy a nezískalo ani jeden bod. Turnaj byl z pohledu Dánů unikátní také v tom, že nedokázali vstřelit ani jeden gól a šestadvacet jich inkasovali. Letos jim už podobná blamáž nehrozí, protože proti Finsku i Česku dokázali vstřelit shodně dvě branky (2:6 a 2:7).
Dánové museli ujít hodně dlouhou cestu, aby se vrátili mezi elitu, a letos se jim to konečně povedlo. Dánsko se naposledy představilo na juniorském šampionátu v roce 2019 ve Vancouveru, kde v základní skupině A prohrálo všechny čtyři zápasy a nezískalo ani jeden bod. Turnaj byl z pohledu Dánů unikátní také v tom, že nedokázali vstřelit ani jeden gól a šestadvacet jich inkasovali. Letos jim už podobná blamáž nehrozí, protože proti Finsku i Česku dokázali vstřelit shodně dvě branky (2:6 a 2:7).
Kanada
Kanada na úvod přetlačila český výběr a v nádherném střetnutí bohatém na góly vyhrála 7:5. Klíčovou roli měl útočník Zayne Parekh, který v závěru druhé části duelu vyrovnal na 3:3 a krátce po začátku třetí části překlopil vedení na stranu javorových listů. Proti Lotyšsku sehrály obrovskou roli přesilové hry. Kanada od začátku druhé třetiny vedla 1:0. Lotyši ovšem 1 minutu a 58 sekund před koncem vyrovnali a poslali zápas do prodloužení, jež poté rozhodl během početní výhody Michael Hage.
Kanada na úvod přetlačila český výběr a v nádherném střetnutí bohatém na góly vyhrála 7:5. Klíčovou roli měl útočník Zayne Parekh, který v závěru druhé části duelu vyrovnal na 3:3 a krátce po začátku třetí části překlopil vedení na stranu javorových listů. Proti Lotyšsku sehrály obrovskou roli přesilové hry. Kanada od začátku druhé třetiny vedla 1:0. Lotyši ovšem 1 minutu a 58 sekund před koncem vyrovnali a poslali zápas do prodloužení, jež poté rozhodl během početní výhody Michael Hage.
Kanada na právě probíhajícím mistrovství světa juniorů dvakrát zvítězila, že to byly přesvědčivé vítězství ovšem tvrdit nelze. Po Česku a Lotyšsku se teď pokusí javorové listy potrápit Dánsko, které je ve skupině B zatím jako jediné bez bodu a má výrazně záporné skóre minus 9.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:30.