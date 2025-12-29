ONLINE: Fínsko - Česko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Fínsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Fínsko - Česko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|29. dec 2025 o 18:30 (aktualizované 27. dec 2025 o 17:51)
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji U20 2026: Fínsko - Česko.

Fínsko a Česko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Fínsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, pondelok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
29.12.2025 o 21:30
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Zápas se odehraje v 3M Arena at Mariucci začne ve 21:30, takže si na tento čas nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Finsko

Severský tým je zatím na turnaji nepřekonaný, nutno ale podotknout, že se ještě nepotkal se silnějším soupeřem. V úvodu se Finům povedlo bez problémů porazit Dánsko 6:2, kdy se dvěma góly blýskl Roope Vesterinen a po jedné trefě přidali Kalto, Suvanto, Koivu a Saarelainen. Ve druhém duelu se Finům postavilo Lotyšsko a tady to bylo ještě výraznější. Už po první dvacetiminutovce to bylo o tři góly a náskok narůstal i v dalších třetinách. Skončilo to 8:0 a dvougólovým střelcem byl tentokrát Emil Hemming.

Česko

Na Česko čekala hned v úvodu Kanada, která měla české reprezentaci co vzacet a výsledkem byl výborný hokej z obou stran. Po dvou třetinách panoval remízový stav a na kanadské lavičce musela panovat nervozita. Třetí dvacetiminutovka pak přinesla velkou přestřelku a byť to Česku nakonec nevyšlo, tak výsledek 5:7 nebyl vůbec špatný. Češi si vše vynyhradili proti Dánům, kteří drželi krok do půle zápasu, poté přišla čtyŕgólová smršť a po brankách Číhala, Kubiesy, Nestrašila, Jiříčka, Hocha, Galvase a Žemličky vyhrálo Česko 7:2.
Dobrý večer u dalšího utkání MS hráčů do 20 let. Společně se podíváme na duel skupiny B mezi Finskem a Českem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:30.

Tabuľka skupiny B

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    ONLINE: Fínsko - Česko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 18:30
