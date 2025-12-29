ONLINE: Fínsko - Česko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina B)

Fínsko a Česko dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Fínsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina B, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina B 2025/2026
29.12.2025 o 21:30
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Zápas se odehraje v 3M Arena at Mariucci začne ve 21:30, takže si na tento čas nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Finsko
Severský tým je zatím na turnaji nepřekonaný, nutno ale podotknout, že se ještě nepotkal se silnějším soupeřem. V úvodu se Finům povedlo bez problémů porazit Dánsko 6:2, kdy se dvěma góly blýskl Roope Vesterinen a po jedné trefě přidali Kalto, Suvanto, Koivu a Saarelainen. Ve druhém duelu se Finům postavilo Lotyšsko a tady to bylo ještě výraznější. Už po první dvacetiminutovce to bylo o tři góly a náskok narůstal i v dalších třetinách. Skončilo to 8:0 a dvougólovým střelcem byl tentokrát Emil Hemming.
Česko
Na Česko čekala hned v úvodu Kanada, která měla české reprezentaci co vzacet a výsledkem byl výborný hokej z obou stran. Po dvou třetinách panoval remízový stav a na kanadské lavičce musela panovat nervozita. Třetí dvacetiminutovka pak přinesla velkou přestřelku a byť to Česku nakonec nevyšlo, tak výsledek 5:7 nebyl vůbec špatný. Češi si vše vynyhradili proti Dánům, kteří drželi krok do půle zápasu, poté přišla čtyŕgólová smršť a po brankách Číhala, Kubiesy, Nestrašila, Jiříčka, Hocha, Galvase a Žemličky vyhrálo Česko 7:2.
Dobrý večer u dalšího utkání MS hráčů do 20 let. Společně se podíváme na duel skupiny B mezi Finskem a Českem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:30.