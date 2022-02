Rusi majú posilu. Útočník klubu, ktorý poznačila tragédia, môže aj chytať

"Je to môj domov, materský klub. Je veľmi príjemné hrať doma. Vždy, keď nastupujem na ľad Arény 2000, je to pre mňa niečo špecifické. Či je to oficiálny zápas, alebo tréning. S týmto miestom sa mi viaže mnoho spomienok.

Trojicu rozbil odchod Panarina do Columbusu. Anisimov neskôr prestúpil do Ottawy. Hoci sa v NHL jeho púť po minulej sezóne, aspoň nateraz, skončila, návrat nevylučuje. Pomôcť by mu k tomu mohli úspešná olympiáda a v prípade nominácie aj majstrovstvá sveta.

Twitter nesleduje

“Obrovský rozdiel,” porovnáva Anisimov hokej v Kanade a Spojených štátoch amerických.

“V Kanade vás média môžu doslova zjesť, je okolo vás neskutočne veľa novinárov, fanúšikov.

Ja osobne nečítam o tom, čo píšu o mne či mužstve, kde pôsobím, no na tých, ktorí tie správy a Twitter sledujú to má vplyv. Nikita Zajcev, ktorý hral v minulosti za Toronto, mi vravel, že novinári počítali, koľko urobil na tréningu presných prihrávok. V Kanade je všetko pod mikroskopom. Diskutuje sa o čomkoľvek, či sa to týka tréningu, alebo zápasu,” dodáva a priznáva, že ak by sa mal do NHL vrátiť, bol by radšej, ak by to bolo do Spojených štátov amerických.