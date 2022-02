V NHL vydržal iba tri stretnutia. Kto je a koľko zarába najskúsenejší Rus?

Na súpiske mu ostalo deväť obrancov, pričom ani jedného z nich nemohol poslať na farmu bez toho, aby nemusel prejsť listinou nechránených hráčov, kde by bol dvadsaťštyri hodín bez nároku na odstupné k dispozícii iným klubom.



Golden Knights by tak o týchto hráčov prišli bez nároku na odmenu či iného hráča. McPhee sa teda na farmu rozhodol poslať Šipačova spolu s dvoma mladíkmi, pričom ani jeden z nich nemusel prejsť listinou nechránených hráčov.



Malo to byť dočasné riešenie, s tým, že trojica sa do mužstva vráti, keď sa klubu podarí uskutočniť niekoľko trejdov. Čo sa z pohľadu generálneho manažéra, ako aj klubu zdalo ako šikovný krok, sa nestretlo s pochopením Šipačova.

Ten, aj vzhľadom na svoju pozíciu, začal čoraz hlasnejšie rozmýšľať o svojom návrate do Ruska.