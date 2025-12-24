Slovenského brankára čaká po juniorskom šampionáte zmena. Klub ho v rámci súťaže vymenil

Slovenský hokejový brankár Alan Lenďák mení pôsobisko v rámci americkej juniorskej súťaže USHL.
Devätnásťročný odchovanec HK Nitra sa stal súčasťou výmeny, po ktorej opustil Fargo Force a zamieril do Des Moines Buccaneers v štáte Iowa.
Lenďák je v nominácii slovenskej reprezentácie do 20 rokov na juniorskom šampionáte tejto vekovej kategórie, ktorý štartuje 26. decembra.
Vo Fargo pôsobil od predošlej sezóny, v ktorej odchytal 40 stretnutí s úspešnosťou zákrokov na úrovni 89,5 percent. V prebiehajúcom ročníku nastúpil na 11 duelov a v nich mal úspešnosť 91,5 percent.
„Sme nadšení, že sa k nášmu tímu po MS juniorov pripojí Alan Lenďák. Bude pre nás veľkým prínosom a tešíme sa na neho,“ uviedol pre oficiálny web Des Moines hlavný tréner Derek Damon.