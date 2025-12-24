Slovenského brankára čaká po juniorskom šampionáte zmena. Klub ho v rámci súťaže vymenil

Alan Lenďák.
Alan Lenďák. (Autor: X / Fargo Force)
TASR|24. dec 2025 o 15:48
ShareTweet0

V prebiehajúcom ročníku nastúpil na 11 duelov a v nich mal úspešnosť 91,5 percent.

Slovenský hokejový brankár Alan Lenďák mení pôsobisko v rámci americkej juniorskej súťaže USHL.

Devätnásťročný odchovanec HK Nitra sa stal súčasťou výmeny, po ktorej opustil Fargo Force a zamieril do Des Moines Buccaneers v štáte Iowa.

Lenďák je v nominácii slovenskej reprezentácie do 20 rokov na juniorskom šampionáte tejto vekovej kategórie, ktorý štartuje 26. decembra.

Vo Fargo pôsobil od predošlej sezóny, v ktorej odchytal 40 stretnutí s úspešnosťou zákrokov na úrovni 89,5 percent. V prebiehajúcom ročníku nastúpil na 11 duelov a v nich mal úspešnosť 91,5 percent.

„Sme nadšení, že sa k nášmu tímu po MS juniorov pripojí Alan Lenďák. Bude pre nás veľkým prínosom a tešíme sa na neho,“ uviedol pre oficiálny web Des Moines hlavný tréner Derek Damon.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

USHL

    Alan Lenďák.
    Alan Lenďák.
    Slovenského brankára čaká po juniorskom šampionáte zmena. Klub ho v rámci súťaže vymenil
    dnes 15:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»USHL»Slovenského brankára čaká po juniorskom šampionáte zmena. Klub ho v rámci súťaže vymenil