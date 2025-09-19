Gout zabehol na MS podpriemerný čas, no je spokojný: Mám pred sebou ešte 15 rokov, oni nie

TOKIO. Gout Gout nepostúpil do finále na 200 metrov a nedosiahol čas pod 20 sekúnd, ktorý si prial pri svojom debute na majstrovstvách sveta, no 17-ročný Austrálčan je presvedčený, že čas je na jeho strane.
Pri svojom prvom veľkom šampionáte dosiahol v semifinále čas iba 20,36 sekundy a skončil štvrtý po tom, čo v prvom behu v Tokiu zaznamenal 20,23 sekundy.
„Určite to človeka nakopne, keď vie, že som stále len dieťa, ale že sa môžem ako dieťa stále porovnávať s najlepšími,“ povedal Gout.
„Výhodu mám v čase. Oni nemusia mať pred sebou 15 rokov, ale ja mám 15 rokov.
Viem, že môžem pokračovať v behu a viem, že ak to dokážem teraz ako 17-ročný, dokážem to aj ako 25-ročný a budem ešte lepší, takže je skvelé si to uvedomiť.“
Goutov debut pritiahol obrovskú svetovú pozornosť, keďže jeho štýl behu a rýchly rozvoj pripomínajú jamajskú legendu Usaina Bolta.
Gout, ktorý má osobný rekord 20,02, má tendenciu štartovať pomalšie a zrýchľovať až v závere svojich behov.
V Tokiu jeho rýchlosť na konci nestačila na vyrovnanie pomalého štartu, no jeho výkon bol podľa jeho vlastných štandardov podpriemerný.
VIDEO: Semifinále behu na 200 m (Gout v dráhe č. 4)
Syn južnosudánskych imigrantov je presvedčený, že čas pod 20 sekúnd príde a verí, že pribúdanie svalovej hmoty s rastom mu k tomu pomôže rýchlejšie.
„Moja celá myseľ bola nastavená na to, aby som vyrazil rýchlo, držal tempo a snažil sa šliapnuť na plyn v závere,“ dodal.
„Myslím, že som to zvládol celkom dobre. Urobil som svoje, bežal som naplno a dokončil beh.
Viem, že môžem svoj pretekový plán realizovať ešte lepšie a zrýchliť. Môj štíhly typ tela je súčasťou toho, kto som, ale posilňovanie bude hlavnou prioritou. Viem, že keď zosilniem, budem môcť ísť rýchlejšie.“