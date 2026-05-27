Rekord podujatia padol už pri prvých pokusoch. JBL Jump Fest ovládli Američanka a Jamajčan

Americká diaľkarka Monae Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott sa stali víťazmi 11. ročníka atletického podujatia JBL Jump Fest 2026 v Košiciach.
Dvadsaťsedemročná strieborná medailistka z halových MS v roku 2024 dosiahla v prvej sérii výkon 669 cm.
Scott, svetová dvojka z Jamajky, skočil 17,44 m, čím prekonal doterajší rekord podujatia o 24 cm. Jediná slovenská reprezentantka v kategórii Elite Dominika Švaňová obsadila siedmu priečku s výkonom 582 cm.
Triumf z minulého roka mala obhajovať Švédka Khaddi Sagniaová, no tá sa z podujatia odhlásila. Jej najlepší minuloročný výkon (669 cm) už pri svojom prvom skoku vyrovnala strieborná spred roka Nicholsová.
Američanke dýchala na chrbát Ackelia Smithová z Jamajky, ktorá pri svojom druhom pokuse skočila svoje sezónne maximum 650 cm.
Na prvé miesto jej to však nestačilo a Nicholsová tak pridala k triumfu na prvom tohtoročnom podujatí Diamantovej ligy v Šanghaji ďalšie víťazstvo.
Smithová si neudržala striebornú pozíciu, keďže ju o tri centimetre prekonala 28-ročná Francúzka Hilary Kpatchaová a Jamajčanka tak získala bronz.
Atmosféra bola úžasná
Slovensko mala v súťaži reprezentovať skokanská jednotka Paula Perončíková, no zranenie jej nedovolilo štartovať. Šancu tak dostala 18-ročná Dominika Švaňová.
„Pre mňa je česť, že som si tu dnes mohla zaskákať,“ uviedla slovenská reprezentantka. Tá však za svojím osobným aj sezónnym maximom zaostala a s výkonom 582 cm skončila na siedmom mieste.
„Nevedela som pretaviť to, čo mám natrénované. Nevedela som využiť ani ten povrch. Bola to asi zhoda viacerých okolností,“ konštatovala mladá Slovenka, ktorá si však pochvaľovala atmosféru mítingu.
„Atmosféra bola úžasná. Po rampe sa behalo naozaj rýchlo, škoda, že som ju nevedela lepšie využiť. Je to špecifické podujatie, rada by som prišla aj o rok,“ dodala Švaňová.
Som veľmi spokojný, zhodnotil Scott
Organizátori neskrývali snahu o nový rekord podujatia v mužskom trojskoku, ktorý patril Andymu Diazovi Hernandezovi (17,20 m).
Hneď pri prvých pokusoch bola táto méta prekonaná, keď strieborný Jamajčan z uplynulých halových MS Scott doletel na hodnotu 17,43 m. Ten sa dokázal pri svojom štvrtom skoku ešte o centimeter zlepšiť.
„Som veľmi spokojný. Vedel som, že rekord je 17,20 m, a v tejto sezóne som už skočil aj ďalej. Vedel som teda, že sem musím prísť, dobre to technicky vykonať a mal by som byť nad úrovňou rekordu,“ uviedol po súťaži Scott.
Táto disciplína sa skákala prvýkrát po dvoch rokoch a víťazstvo obhajoval halový majster sveta z Belehradu 2022 a dvojnásobný medailista z MS Lazaro Martinez.
Dvadsaťosemročný reprezentant Kuby však nemal najlepší úvod letnej sezóny a za svojím osobným maximom (17,64 m) výrazne zaostal.
Výkon 16,82 m mu však stačil na druhé miesto. Jamajka mohla okrem zlata oslavovať aj bronz, keďže tretí skončil držiteľ juniorského svetového rekordu Jaydon Hibbert.
Nicholsová: Milujem to tu
Jedenásty ročník podujatia sa premiérovo konal pod umelým osvetlením a druhýkrát so strieborným štatútom World Athletics Tour. Atmosféru jedinečného podujatia si okrem Švaňovej pochvaľovali aj obaja víťazi kategórie Elite.
„Je to dokonalé. Len vy, ako skáčete pred katedrálou. Je to veľmi krásny pohľad. Atmosféra je úžasná, ľudia sú skvelí a milujem to tu,“ chválila míting Nicholsová, ktorej slová potvrdil aj Jamajčan Scott.
„Bolo to skvelé. Prvé dni svietilo slnko, dnes bolo trochu mokro, ale myslím, že to bola celkovo skvelá súťaž a som s tým spokojný,“ povedal víťaz mužského trojskoku.
Na košickej Alžbetinej ulici sa skákalo na povrchu od dodávateľa Mondo z OH 2024 v Paríži. „Je hrubší než ten, čo tu bol posledných 10 rokov, a je iný farebne. Je to limitovaná edícia od firmy Mondo, ktorá robí olympijské povrchy.
Je to ten istý, na akom sa pretekalo v Paríži. Tá fialová farba tomu dala úplne iný nádych a rekord mítingu bol len taká čerešnička na torte,“ konštatoval manažér mítingu Peter Samuelis.
Víťazi zinkasovali prémiu 2000 eur a Jamajčan Scott aj darček od sponzora JBL za prekonanie rekordu mítingu. Ten by sa v najbližších rokoch mohol rozšíriť aj o ďalšie disciplíny.
„Rozprávame sa o skoku o žrdi a dúfame, že sa nám podarí vrátiť skok do výšky, lebo pri ňom je viac priestoru pre divákov než na tejto úzkej ulici,“ dodal Samuelis.
JBL Jump Fest 2026
Skok do diaľky - ženy:
1. Monae Nicholsová (USA) 669 cm, 2. Hilary Kpatchaová (Fra.) 653 cm, 3. Ackelia Smithová (Jam.) 650 cm, 4. Nia Robinsonová (Jam.) 639 cm, 5. Tilde Johanssonová (Švé.) 624 cm, 6. Anthaya Charltonová (Bah.) 606 cm, 7. Dominika ŠVAŇOVÁ (SR) 582 cm
Trojskok - muži:
1. Jordan Scott (Jam.) 17,44 m*, 2. Lazaro Martinez (Kub.) 16,82 m, 3. Jaydon Hibbert (Jam.) 16,69 m, 4. Amath Faye (Sen.) 16,56 m, 5. Russell Robinson (USA) 16,48 m, 6. Endiorass Kingley (Rak.) 16,34 m, 7. Cristian Napoles (Kub.) 16,05 m