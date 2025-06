Som lepší než diamant, srší sebavedomím. K atletike sa dostal na karnevale, chce byť najrýchlejší

"Bolo to skvelé. Boli to moje prvé preteky v Európe. Nemohol som sa dočkať, kedy sa mi podarí vyhrať. Cítil som sa skvele a nemôžem byť šťastnejší," zhodnotil po pretekoch Gout.

Do cieľovej rovinky prichádzali spolu, no Gout skvele finišoval a napokon časom 20,02 vytvoril austrálsky národný rekord, zlepšil si osobný rekord a dosiahol aj najrýchlejší čas mítingu.

"Určite mi to dodá sebavedomie. Boli to moje prvé preteky po predsezónnej príprave. Dosiahnuť prvé víťazstvo v osobnom rekorde pri premiére v Európe je skvelý pocit," dodal po pretekoch.

Aj on pochválil skvelé publikum v Ostrave. "Nemôžem sa dočkať, kedy sa sem opäť vrátim," vravel.

"Neočakával som, že to bude také rýchle. Naháňal som tento rekord, ale nemyslel som si, že padne tento rok. Myslel som, že možno budúci rok alebo o rok neskôr," povedal.

Už 14-ročný štartoval na národnom šampionáte do 16 rokov, v šestnástich na MS do 20 rokov.

To, či sa výkonmi niekedy dotiahne na legendárneho Jamajčana, je otázka budúcnosti. Austrálčan patrí v súčasnosti k najväčším talentom svetovej atletiky.

Vo svetových tabuľkách do 20 rokov mu s týmto výkonom patrí 7. miesto. Rekord drží Američan Erryion Knighton, ktorý bude zrejme najväčším súperom Gouta v budúcnosti.

Pred štartom Zlatej tretry na tlačovej konferencii hovoril Gout aj o tom, ktorú disciplínu má radšej. Priznal, že je to dvojstovka.

Ani jeden čas sa mu však nepočítal do osobných štatistík, sila vetra totiž presiahla povolenú hranicu dva metre za sekundu.

O rok neskôr šestnásťročný ovládol národný šampionát do 18 aj 20 rokov. Vyhral opäť v oboch šprintérskych disciplínach.

Odtiaľ sa však presťahovali do Egypta a neskôr do Austrálie. Pochádza z početnej rodiny – má šesť súrodencov.

Gout v roku 2024 podpísal sponzorskú zmluvu s firmou Adidas a vďaka tomuto spojeniu ho čakala aj cesta do Ameriky, kde sa v tréningovom kempe pripravoval aj s Noahom Lylesom.

„Bránime sa prirovnávaniu s Boltom. Pri takto mladom atlétovi to nie je fér. Posledných osemnásť mesiacov som odmietol všetky prosby o rozhovor s ním,“ vravel v roku 2024 jeho manažér James Templeton.

VIDEO: Gout Gout na MS do 20 rokov v atletike 2024

„Ako rodičia sme na Gouta veľmi hrdí a radi ho vidíme, ako si plní svoje sny. Je to veľmi milý chlapec, talentovaný, skvelý súrodenec,“ povedali jeho rodičia v roku 2024.

V Ostrave sa na jeden štart s Goutom postavil aj slovenský šprintér Ján Volko, ktorý na 200 m zabehol čas 20,88 s a skončil na siedmom mieste.

Na adresu mladého Austrálčana povedal: "Je to skvelý šprintér, má pred sebou skvelú budúcnosť. Je to super chalan, má veľký potenciál a verím, že to dosiahne ďaleko."

Chce byť majster sveta a olympijský víťaz

Najbližším vrcholným podujatím pre mladého Austrálčana budú MS v Tokiu, ktoré sa konajú v septembri.

Ešte predtým sa Gout prvýkrát zúčastní aj na Diamantovej lige v Monaku. „Chcem sa ukázať na svetovej scéne a dokázať, čo vo mne je,“ povedal.

Netají sa tým, že by chcel ovládnuť majstrovstvá sveta a aj olympijské hry. Tie sa v roku 2032 budú konať u neho doma v Austrálii, no zažiariť by mohol už aj v Los Angeles v roku 2028.