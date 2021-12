Gól roka 5: Bývalého reprezentanta prekonal z polovice. Zavolám spoluhráčom, aby hlasovali, smial sa

„Videl som, že brankár je vybehnutý, preto som to skúsil. A padlo to tam, čo ma veľmi teší. Podobný gól sa mi podarilo streliť aj v minulosti za Rumanovú,“ pred časom vravel 29-ročný futbalista MFK Alekšince Peter Daniš.

„Strelil som z nášho mužstva na jeseň najviac gólov, preto som si to asi zaslúžil. Musím teraz zavolať spoluhráčom, aby hlasovali,“ pousmial sa po zverejnení nominácie TOP 10.

Ku gólu mu osobne gratuloval aj Senecký. Krásny zásah zaujal i vybraných novinárov redakcie Sportnet, ktorí ho posunuli do finálovej desiatky v hlasovaní o Najkrajší gól roka 2021.

Spoluhráči ho po góle podpichovali, aby im do kabíny doniesol odmenu. On tak aj urobil. „Hneď ako som strelil gól a bolo to v médiách, stále o tom vtipkovali. Nemal som preto na výber,“ dodal.

Kolegom povie, aby hlasovali

Ambície vyhrať hlasovanie o najkrajší gól nemá. Dôležité pre neho je, aby si udržal hernú pohodu aj v jarnej časti.

„V Alekšinciach hrávam už roky, preto som tu ako doma. Moje góly nie sú len moje, ale sú vizitkou celého kolektívu a dosiahol som ich vďaka výborným nahrávkam,“ prezradil.