Slovnaft Cup spoznal dvojice štvrťfinále. Víťaz derby nastúpi v Podbrezovej

    Hráči Trnavy sa tešia po rozhodujúcej penalte po skončení odvety semifinále Slovenského pohára FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|16. dec 2025 o 11:23
    Úradný hrací deň je 4. marec.

    Víťaz osemfinálového šlágra Slovenského pohára - Slovnaft Cupu medzi obhajcom Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa vo štvrťfinále súťaže predstaví na ihrisku FK Železiarne Podbrezová.

    Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

    V ďalších štvrťfinálových súbojoch sa FC Košice stretne s FK DAC 1904 Dunajská Streda a MŠK Žilina nastúpi proti AS Trenčín.

    Tatran Prešov privíta úspešnejšieho zo stretnutia medzi druholigovým MFK Tatran Liptovský Mikuláš a KFC Komárno.

    Štvrťfinále sa hrá na jeden zápas, úradný termín je stanovený na 4. marca.

    Zostávajúce dva osemfinálové duely odohrajú vo februári. Finále 57. ročníka Slovnaft Cupu sa uskutoční 1. mája 2026 na štadióne MŠK Žilina.

    Žreb osemfinále Slovnaft Cup 2025/2026

    FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš/KFC Komárno

    FC Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda

    FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava/ŠK Slovan Bratislava

    MŠK Žilina - AS Trenčín

