Slovnaft Cup spoznal dvojice štvrťfinále. Víťaz derby nastúpi v Podbrezovej

Víťaz osemfinálového šlágra Slovenského pohára - Slovnaft Cupu medzi obhajcom Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa vo štvrťfinále súťaže predstaví na ihrisku FK Železiarne Podbrezová.
Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.
- ONLINE: Žreb štvrťfinále , Slovnaft Cup 2025/2026 LIVE
- LIVE STREAM: Žreb štvrťfinále, Slovnaft Cup 2025/2026 LIVE
V ďalších štvrťfinálových súbojoch sa FC Košice stretne s FK DAC 1904 Dunajská Streda a MŠK Žilina nastúpi proti AS Trenčín.
Tatran Prešov privíta úspešnejšieho zo stretnutia medzi druholigovým MFK Tatran Liptovský Mikuláš a KFC Komárno.
Štvrťfinále sa hrá na jeden zápas, úradný termín je stanovený na 4. marca.
Zostávajúce dva osemfinálové duely odohrajú vo februári. Finále 57. ročníka Slovnaft Cupu sa uskutoční 1. mája 2026 na štadióne MŠK Žilina.
Žreb osemfinále Slovnaft Cup 2025/2026
FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš/KFC Komárno
FC Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava/ŠK Slovan Bratislava
MŠK Žilina - AS Trenčín