Slovnaft Cup: Podbrezová vo štvrťfinále proti Trnave alebo Slovanu Bratislava

Futbalové sviatky, drvivé debakle i veľké prekvapenia. Emócie, radosť z výhry a sklamania.
To všetko prináša Slovnaft Cup. Pohárová súťaž, ktorá sa stáva stále populárnejšou. Najmä v malých kluboch naprieč krajinou.
Pohárová súťaž prichádza už do štvrťfinále.
Žreb ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Žreb štvrťfinále Slovnaft Cupu dnes (Slovenský pohár vo futbale, utorok, naživo)
Žrebovanie súťaží 2025/2026
16.12.2025 o 11:00
Žrebovanie štvrťfinále Slovnaft Cupu
Ukončený
Prenos
Spoznali sme dvojice v ženskom či mužskom pohári. Ďakujem vám za pozornosť pri sledovaní dnešného žrebovania. Dovidenia a dočítania priatelia.
Štvrťfinále Slovnaft Cupu:
Prešov vs. Liptovský Mikuláš/Komárno
Košice vs. Dunajská Streda
Podbrezová vs. Trnava/Slovan
Žilina vs. Trenčín
Zápasy sa budú hrať od 4. marca 2026.
Ôsmym vyžrebovaným tímom je FC TATRAN Prešov s poradovým číslom 1.
Siedmym vyžrebovaným tímom je DAC 1904 Dunajská Streda s poradovým číslom 4.
Šiestym vyžrebovaným tímom je víťaz zápasu L. Mikuláš/Komárno s poradovým číslom 2.
Piatym vyžrebovaným tímom je víťaz zápasu Trnava/Slovan s poradovým číslom 6.
Štvrtým vyžrebovaným tímom je FC KOŠICE s poradovým číslom 3.
Tretím vyžrebovaným tímom je FK Železiarne Podbrezová s poradovým číslom 5.
Druhým vyžrebovaným tímom je AS Trenčín s poradovým číslom 8.
Prvým vyžrebovaným tímom je MŠK Žilina s poradovým číslom 7.
Začíname!
Do štvrťfinále Slovnaft Cupu postúpili:
Podbrezová
Prešov
Trenčín
Žilina
Dunajská Streda
Košice
Zoznam nie je kompletný, pretože ešte treba odohrať dva zápasy. Trnava privíta Slovan a Liptovský Mikuláš bude hostiť Komárno.
Túto časť, a teda žreb semifinále Slovenského pohára žien máme úspešne za sebou. Nasleduje krátka pauza a po nej pristúpime k žrebu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
Slovenský pohár ženy:
Myjava vs. Petržalka
Slovan vs. Ružomberok
Štvrtým a posledným vyžrebovaným tímom je MFK Ružomberok s poradovým číslom 4.
Tretím vyžrebovaným tímom je Spartak Myjava s poradovým číslom 1.
Druhým vyžrebovaným tímom je FC Petržalka s poradovým číslom 2.
Prvým vyžrebovaným tímom je ŠK Slovan Bratislava s poradovým číslom 3.
Začíname!
Ženské tímy, ktoré postúpili do semifinále:
Myjava
Petržalka
Slovan
Ružomberok
Žrebovať sa bude aj ženský Slovenský pohár, a to semifinále. Do neho postúpili štyri kluby. Žrebovanie bude v rukách Tomáša Besedu.
Dnešná udalosť sa práve začala. Z Centrály SFZ v Bratislave sa prihlásil známy moderátor STVR Michal Jantoška.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní žrebovania štvrťfinále Slovnaft Cupu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:00.