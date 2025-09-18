Niké liga v číslach: Takáč v Žiline veľa nepochytal, Dunajskú Stredu potiahol Rakúšan

Momentka zo zápasu Žilina - ŠK Slovan Bratislava (Autor: Facebook/MŠK Žilina)
Juraj Hertel|18. sep 2025 o 09:25
Pozrite si zaujímavé štatistiky Niké ligy.

BRATISLAVA. Po 7. kole Niké ligy sa na posledné miesto tabuľky prepadli Košice. Uplynulý víkend videli hráči tri červené karty.

Na začiatku krajského derby zápasu ju dostal Skaličan Oliver Podhorin, v dueli kola Žilina - Slovan slovanista Danylo Ignatenko a po dvoch fauloch putoval pod sprchy aj Košičan Marek Zsigmund.

Žilinčan Marko Roginić odohral proti Slovanu (3:3) celé stretnutie a aj keď neskóroval, stal sa rozdielovým hráčom zápasu. Zaznamenal až tri asistencie, čo je výrazná efektivita vzhľadom na to, že mal iba 4 presné prihrávky.

Bol veľmi priamočiary, zo 17 dotykov s loptou dokázal vytvoriť 3 veľké šance a všetky sa skončili gólovou prihrávkou. Pridal aj 3 kľúčové prihrávky. V osobných súbojoch vyhral 3 z 11 pozemných a 2 zo 4 vzdušných duelov.

Negatívom je 7 strát lopty a 5 faulov, no zároveň bol sám 2-krát faulovaný. V defenzíve pridal jeden zachytený pas a jeden úspešný zákrok.

Zápas príliš nevyšiel brankárovi Slovana Dominikovi Takáčovi. Hostia inkasovali trikrát a Takáč si nepripísal ani jeden úspešný zákrok či vyrazenie. Do hry sa zapájal viac prihrávkami, no jeho úspešnosť bola len 53 % (9/17). 

Slovan dosahuje na ihriskách súperov v sezóne 2025/26 zatiaľ veľmi rozpačité výsledky. Zo 7 zápasov vyhral iba raz - v Slovnaft Cupe proti Trsticiam (4:2). K tomu pridal 4 remízy a 2 prehry.

Celkové skóre je 14:14, čiže priemerne dva strelené aj dva inkasované góly na zápas. To naznačuje, že mužstvo síce dokáže skórovať, no zároveň pôsobí v defenzíve veľmi krehko.

Andreas Gruber patril k hlavným postavám DAC v domácom víťazstve 2:0 nad Podbrezovou. Na ihrisku strávil 87 minút a stihol sa zapísať do štatistík hneď dvakrát - oboma asistenciami pripravil góly svojmu tímu.

Návštevnosť

  • 5599 Žilina - Slovan
  • 4682 DAC - Podbrezová
  • 4395 Košice - Komárno
  • 3013 Skalica - Trnava
  • 2896 Michalovce - Prešov
  • 1713 Trenčín - Ružomberok

Bol neustále nebezpečný v útočnej fáze – rozdal 3 kľúčové prihrávky, vytvoril 2 veľké šance a zo svojich 5 centrov našiel spoluhráča raz. Sám sa dostal aj do zakončenia, keď vystrelil trikrát (1× na bránu, 2× mimo).

Skalica doma v krajskom derby privítala lídra tabuľky z Trnavy. Hostia potvrdili kvalitu a zvíťazili jednoznačne 4:0. Po návrate sa gólovo presadil Abdulrahman Taiwo, ktorý bude pôsobiť v červeno-čiernom drese do konca sezóny 2025/26.

Spartak ako druhý klub zo slovenskej najvyššej súťaže angažoval po ruskej invázii na Ukrajinu hráča z ruského klubu. V lete minulého roka prišiel do Slovana Jurij Medveděv a teraz pribudol aj stopér Lazar Stojsavljević, ktorý, rovnako ako Medveděv, pôsobil v Soči.

Priemerný vek základnej zostavy

  • 29,3 Slovan
  • 28,9 Trnava
  • 28,5 Prešov
  • 27,3 Komárno
  • 27,3 Skalica
  • 26,8 Košice
  • 25,9 Michalovce
  • 25,6 Žilina 
  • 24,5 Podbrezová
  • 24,5 Ružomberok
  • 24 DAC
  • 22,3 Trenčín

Ružomberok a Prešov zaznamenali svoju prvú tohto sezónnu výhru. Ružomberok nadelil Trenčínu 3:0, Prešov zvládol východoslovenský zápas s Michalovcami a vyhral 2:1. 

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
4
2
0
12:2
14
V
V
V
R
V
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
2
2
3
10:15
8
P
R
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
1
3
3
8:10
6
V
P
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

