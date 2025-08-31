Koniec po šiestich zápasoch. Prešov bude musieť hľadať nového trénera

PREŠOV. Tatran Prešov dnes odvolal českého trénera Jaroslava Hyneka, ktorý pôsobil v klube od marca tohto roka.
S klubom sa mu podarilo postúpiť do Niké ligy, ale v prvých 6 kolách zaznamenal iba 3 body a to za remízy proti Slovanu (2:2), Skalici (2:2) a DAC (0:0).
Osudnou sa mu stala domáca prehra 2:3 s Trenčínom.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body