Posily už išli okolo štadióna a Prešov hľadá trénera (tréneroviny)

BRATISLAVA. Na jeseň nás bude Slovan zastupovať v Konferenčnej lige. Postup aspoň do Európskej ligy vyšiel tak, ako polovica avizovaných posíl nášho majstra. Slovan do pohárovej súťaže číslo tri pravdepodobne vstúpi už bez Davida Strelca, ktorý za 10 miliónov prestupuje do Middlesbrough. Namiesto Fabrizia Romana to potvrdil Vlado Koník, ktorému vraj volal Davidov otec. Kruh sa uzavrel.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
A tesne pred repre pauzou, na ktorú sa asi nikto neteší tak, ako chudák Peťo Pekarík, ktorého by Calzona vytiahol aj z denného stacionára, sa s ligou rozlúčil aj tréner Prešova Jaroslav Hynek. Jeho český kolega z ružomberskej lavičky sa podobnému osudu pravdepodobne zatiaľ vyhol.
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:2
6 421 divákov
Slovan v týždni okrem súperov v skupine Konferenčnej ligy spoznal aj trest pre trénera Weissa. Od ligových tlačoviek si oddýchne do zápasu v Žiline, týždeň po reprezentačnej pauze. Ešte pár takýchto trestov a Vladovi vyjde na jeden rapový track.
Na súpiske už nefiguroval David Strelec, toho času pravdepodobne na ostrovoch, šancu ho zastúpiť dostal Mykola Kukharevych. A že sa jej teda chopil, ako Tibor Gašpar mladší telefónu, keď volal ocinovi z predlaktia po ďalšej nehode v rodine. Tou prvou bol práve mladý Tibino.
Nestáva sa často, že sú na tlačovke po zápase obidvaja tréneri rovnako nespokojní. Borisa Kitku potešila iba efektivita jeho mužstva a zákaz otázok ohľadom prestupu Strelca. Jeho miesto v šatni si chce veľmí rýchlo zobrať kanonier z Ukrajiny.
20. minúta, dve šance a 2:0. Druhý gól mu naservíroval Ofori. Z hry mu to ide lepšie, ako z lavičky. Cez polčas sa Slovan hodil do kľudu a na ten druhý vybehol už tak, že sa mu nemôže nič stať. S tým ale v 47. minúte nesúhlasil Čerepkai.
O 4 minúty sa po krásnej akcií dostal zoči-voči Takáčovi, ktorého sa mohol opýtať, kde je v Galante najlepší kebab, ale skóre sa menilo až v 59. minúte. To keď vyrovnal hrdina posledného zápasu východniarov Kovács.
V tých chvíľach už hostia po ihrisku lietali a zahadzovali šance na 2:3. Až prišiel únik Tigrana s prihrávkou na Kolju. 3:2, hotovo. Na 4:2 dávala ďalšia posila, Yirajang, ale ten sa tak tešil na gól, že si nepostrážil ofsajd. Slovan pravdepodobne našiel strelca, ideálna možnosť rozflákať peniaze na Šporara.
FC Spartak Trnava - FK DAC Dunajská Streda 0:3
9 362 divákov
Spartak si prvýkrát v sezóne proti sebe postavil súpera z hornej trojky a v prvom polčase to bolo vidieť. DAC sa na jeho hru poctivo pripravil a hlavne Ammar Ramadan hral tak, ako keby v hľadisku sedel Mišo Gašparík. Pred zápasom sa ešte stihol s fanúšikmi rozlúčiť Erik Daniel, potom sa s nimi rozlúčili aj všetky tri body. Trnave nešla rozohrávka, ani stred poľa, ani krídla. Ak už niečo robiť, tak konzistentne.
Pri góle na 0:1 v 15. minúte si ich malý Sýrčan omotal okolo prstu a tak mohol Popovic v bráne hostí už od 20. minúty pri každom odkope zdržovať. Žltú kartu za túto ušľachtilú činnosť si pripísal už v 35. minúte.
Do polčasu sa ešte Trnave stihol zraniť Koštrna, čo znamenalo, že najkonštruktívnejšiu rozohrávku zo všetkých zadákov mal Žiga Frelih. Trnave mohol vyjsť vstup do druhého polčasu, ale Azango pri nájazde na Popovica dokázal tvrdenie, že buď trafí absolútnu lahôdku, alebo zahodí aj plastovú fľašu do skla. Z druhého výkladu si vybral možnosť číslo dva.
Spartaku ale v nedeľu večer nešlo nič. V druhom polčase síce Dunajskú zavrel na jej polovici, ale v priestoroch, kde sa väčšinou rozhoduje o osude zápasu, bol senilný. A Erik Daniel mal už v tom čase rozjedený darčekový kôš, ktorý od klubu pred zápasom dostal a do hry sa tak logicky dostať nemohol. Na 0:2 dával znovu Ramadan, hlavou.
Tretí gól Redzica bol ako z jeho katalógu letných all inclusive dovoleniek. Ofenzívni hráči hostí v nedeľu večer svojim partnerkám na ihrisku ukázali, že prípadné rodičovské povinnosti budú zvládať ľavou zadnou, stihli totiž popri tom všetkom viackrát vykúpať obranu Trnavy.
FC Tatran Prešov - AS Trečín 2:3
6 380 divákov
Nováčik zatiaľ neohrozene putuje so 100% bilanciou. Bod v tabuľke za každý vypredaný domáci zápas. Po remíze so Slovanom a Dunajskou však prišla už aj prvá domáca prehra s Trenčínom, ktorý Ivan Gauád Monizovi našteloval ako prevodovku a teraz tím z mesta Stanley Cupu šlape nad očakávania. A aby toho nebolo málo, narozdiel od Prešova, sa na ten futbal aj dá pozerať. A to veľmi dobre.
Ricardo Moniz tento zápas nazval reklamou na slovenský futbal a z časti mal pravdu. Prešov ukázal, ako sa nemajú brániť nábehy za obranu a prečo bol aj u nás zavedený VAR. Domáci sa však dostali do vedenia po brejku, pri ktorom si na vyrazenú loptu počkal Simon.
Lenže hostia nemali zmysel pre radosť fanúšikov Tatrana a nechali ich užiť si ligové vedenie len 8 minút. Jakub Holúbek dal takú kolmicu, že si obrana domácich mohla po zápase prísť vyfasovať učebnicu geometrie. Na jej konci stál Sani Suleiman.
A čo si o ďalších 10 minút pripravila dvojica Hájovský - Pávek, na to by nenašla odpoveď obrana Prešova ani keby im dal Martin Nikodým 4 možnosti a žolíka 50:50.
Prešov sa v druhom polčase tlačil za gólom, ale to už bol Katič v optimálnej prevádzkovej teplote a ten by v sobotu v Prešove chytil aj detské kiahne. Čo sa nedá povedať o Pavlovi Bajzovi, ktorému sa do rúk nezmestila Suleimanova bomba z ďalšieho brejku hostí.
Na 2:3 pekne korigoval Morim do vinkla a posledné slovo patrilo Jozefovi Menichovi, ktorý sa pravdepodobne namotal na nejakú výzvu v zákrokoch nohami dopredu. Toto mohlo Jepihhinovi ukončiť kariéru, alebo horšie, poslať ho na hosťovanie do Ružomberka.
KFC Komárno - MFK Skalica 1:0
322 divákov
Ak ste počuli v sobotu niečo veľmi buchnúť, nebolo to otvorené Pelleho šampanské z akcie Mýtnik, ale balvan, ktorý spadol zo srdca Mikimu Radványimu. Toho mohlo chudáka aj poraziť, keď videl, že práve pred zápasom so Skalicou získal najznámejší výrobca trdelníkov v okrese do svojich radov Erika Daniela.
Ale ani to im nestačilo na to, aby si z ViOn arény odniesli aspoň bod. Komárnu vyšiel úvod, vytváralo si šance, ale aj keď má Bayemi 130 centrimetrov, tú ruku, ktorou si priklepol loptu pred gólovými nožničkami, bolo vidno aj zo Zobora.
Všetko si vynahradil v úvode druhého polčasu, keď centrom našiel striedajúceho Mashikeho. Elvis si pri góle musel nachvíľu v hlave vypočítať, že sa môže tešiť, keďže na zozname jeho 52 zamestnávateľov bola Senica a nie Skalica. Potom už sa o futbalovú zábavu starali najmä hostia, najväčšiu šancu mal Erik Daniel. Skóroval, ale ofsajdy platia aj v bielo-zelenom pásikavom drese
FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:2
527 divákov
V podmienkach, v ktorých by Slovenský hydrometeorologický ústav mohol usporiadať svoj jesenný teambuilding, sa body delili a víťazom sa stalo iba množstvo zrážok na centimeter štvorcový.
Podbrezová, kým ešte stihne last minute niekoho predať, si v týždni polepšila. Na hosťovanie zo Žiliny prichádza naspäť Ridwan Sanusi. Cvakol si prestupný lístok, ktorý na tejto trase s obľubou využíval už aj Galčík, alebo Samo Ďatko. U chalanov človek až do soboty nevie, za ktorý z týchto klubov práve nastúpia.
Po zápase nebol spokojný Štefan Markulík, ktorý už pre istotu nechal odpočínúť Ivana Reháka. Čo však Podbrezovej v minulých zápasoch zabezpečovala riskantná rozohrávka ich brankára, tentokrát vybavila humoristická dvojica Ňiňaj - Paraj. Ich rozohrávku očakával Cotrell a skóre otváral Paulauskas. Aký Etihad Stadium, taká rozohrávka.
Podbrezová bola väčšinu zápasu lepšia, aktívnejšia, ale stačilo to len na 2 góly. Vyrovnanie priniesol Štefánikov center, ktorý za Lukáča dorazil Havrylenko. Lenže hostia, ak už sa rozhodli podniknúť ofenzívny výlet, štípali ako komára.
Musák si počkal na Ahlov nábeh, ktorý sa naňho pripravoval 2 minúty a potom nedal brankárovi šancu. Dlho sa východniari netešili, vyrovnal, jedným krásnym gólom pre hrotového útočníka, Smékal. Ukazuje, že formu načasoval správne na koniec prestupového obdobia.
MFK Ružomberok - MŠK Žilina 3:3
1 567 divákov
Derby o Strečno zapísalo ďalšiu kapitolu a Smetana doňho vstupoval s imperatívom výhry, ak sa chcel v novom školskom roku k Tescu ešte vrátiť. A bol to iný Ružomberok, keď už zrazu chalanom išlo o trénera a báli sa návratu Radima Kučeru. V nedeľu ako keby sa s nimi ešte aj zľutovala obrana hostí. Hladík pošle do kabíny šošonov jednu Tatianu Narimanidzemu, ktorý mu loptu sklepol do čistej gólovky na 1:0.
Ružomberok dostal krídla, skúšal to na hostí z každej situácie a v 25. minúte bolo 2:0 po strele Šašinku. Žilinčania sa v rámci spomienky na SNP nechali absolútne prestrielať a do polčasu stihli inkasovať od Seleckého aj gól číslo 3. To už Smetana predlžoval viazanosť u mobilného operátora, ktorú prebral po Struhárovi. A že ten mal výborný paušál.
Iskru nádeje vykresal pred odchodom do kabín Samo Ďatko, ale v tej chvíli by asi nikto nepovedal, čoho budeme svedkami v druhom polčase. Ten bol ako cez kopirák, ale úplne naopak. Žilinčania nemali čo stratiť a s vedomím, že polovicu kádra čaká ráno prvý deň nového školského roka, sa vrhli do útoku.
Do karát im zahrala Hladíkova ruka v šestnástke a Mišo Faško rozšíril svoju zbierku penált. Na Liptákov sa to potom valilo z každej strany a keď už si v nadstavenom čase mysleli, že to nejak ukopú, zobral si loptu pri čiare mladý Kóša a poslal za Ťapaja strašnú bombu.