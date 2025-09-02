Niké liga v číslach: Brankár Košíc dostal tri góly, no vynikol, Ramadan odpálil Trnavu

Brankár Dávid Šípoš (Košice) počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
Brankár Dávid Šípoš (Košice) počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice. (Autor: TASR)
Juraj Hertel|2. sep 2025 o 22:35
ShareTweet0

Pozrite si zaujímavé štatistiky Niké ligy.

BRATISLAVA. Šieste kolo Niké ligy prinieslo prvú trénerskú zmenu.

Jaroslav Hynek na lavičke Prešova síce získal tri body, ale ani raz nevyhral. Prešov pod jeho vedením remizoval s DAC, Skalicou a Slovanom.

V Tatrane Prešov pôsobil od marca 2025, kde si viedol solídne - priemerne 1,80 bodu na zápas s bilanciou 15 duelov, 8 víťazstiev, 3 remízy a 4 prehry.

Koniec po šiestich zápasoch. Prešov bude musieť hľadať nového trénera
Súvisiaci článok
Koniec po šiestich zápasoch. Prešov bude musieť hľadať nového trénera

Predtým viedol Zbrojovku Brno (júl 2024 - marec 2025), kde priemerne získal 1,14 bodu na zápas. V 22 stretnutiach zaznamenal 6 výhier, 7 remíz a 9 prehier.

Najdlhšie pôsobil v MŠK Žilina (júl 2022 - apríl 2024), kde odkoučoval 71 zápasov. Jeho bilancia bola 33 víťazstiev, 11 remíz a 27 prehier, čo predstavovalo priemer 1,55 bodu na zápas.

Rozlúčka prišla po domácej prehre 2:3 s Trenčínom, ktorá definitívne stála Jaroslava Hyneka miesto.

Nigérijský krídelník Sani Suleiman odohral celých 90 minút a dvomi gólmi rozhodol duel. Okrem presných zásahov mal 57 dotykov s loptou, 21 presných prihrávok (72 %), jednu kľúčovú prihrávku a až 8 striel - z toho 4 na bránu.

Krátky, no efektívny vstup do zápasu mal aj Dimitri Jepihhin, ktorý prišiel na ihrisko v 76. minúte namiesto Kamga.

Za 14 minút hry sa stihol blysnúť dvomi kľúčovými prihrávkami a jednou vytvorenou veľkou šancou. Všetky štyri prihrávky mal presné, čo podčiarklo jeho prínos v záverečných minútach.

Naopak, duel si nebude rád pripomínať skúsený brankár Pavol Bajza. Hoci odchytal celý zápas, inkasoval trikrát a zo štyroch striel na bránu chytil len dve.

Navyše, jeho rozohrávka bola problematická – z 28 dlhých lôpt bolo úspešných len 6 a celková úspešnosť prihrávok dosiahla iba 42 %.

Ružomberok mal perfektne rozbehnutý duel, už v 33. minúte prekvapivo viedol 3:0. Napriek tomu hráči vedenie neudržali a so Žilinou napokon remizoval 3:3.

Druhý víkend po sebe sa gólovo presadil útočník Ondřej Šašinka. Hostia zo Žiliny cestovali pod Čebrať oslabení – na lavičke mali len šiestich náhradníkov, pričom jedným z nich bol brankár.

Návštevnosť

  • 9362 Trnava - DAC
  • 6421 Slovan - Košice
  • 6380 Prešov - Trenčín
  • 1567 Ružomberok - Žilina
  • 527 Podbrezová - Michalovce
  • 322 Komárno - Skalica

Na strane Ružomberka patril medzi najlepších hráčov ľavý bek Alexander Selecký. Odohral plných 90 minút, strelil gól, pridal dve kľúčové prihrávky a do hry sa zapojil 57 dotykmi s loptou.

Mal síce až 21 strát, no zároveň poslal 11 centrov (4 presné) a úspešne zvládol 1 z 3 driblingov. Jeho výkon bol výrazným príspevkom k ofenzívnemu ťaženiu Liptákov.

Na opačnej strane ihriska zažiaril stredopoliar Michal Faško. Ten odohral taktiež celý zápas, zaznamenal gól aj asistenciu, mal dve strely na bránku a rozdal dve kľúčové prihrávky.

Zaznamenal 48 dotykov, 22 presných prihrávok (69 %) a hoci nevyužil jednu veľkú šancu, bol hlavným motorom žilinskej ofenzívy.

Slovan doma zdolal Košice 3:2, no hostia neboli ďaleko od prekvapenia. Košičania v Bratislave poriadne potrápili favorita.

Opäť sa gólovo presadil Mátyás Kovács, ktorý skóroval druhý týždeň po sebe. Odohral 71 minút, počas ktorých mal 45 dotykov s loptou, 22 presných prihrávok (73 %) a z dvoch striel na bránu premenil jednu.

Priemerný vek základnej zostavy

  • 29,3 Trnava
  • 28,4 Skalica
  • 27,6 Komárno
  • 27,5 Prešov
  • 27,4 Slovan
  • 26,4 Košice
  • 25,9 Žilina
  • 25,2 Michalovce
  • 24,8 Podbrezová
  • 24,3 Ružomberok
  • 23,8 DAC
  • 22,1 Trenčín

Na strane domácich sa stal hlavným hrdinom zápasu Mykola Kucharevič, ktorý strelil hetrik. Ukrajinský útočník odohral 87 minút, pričom z piatich pokusov na bránu premenil tri. Okrem toho vyhral 3 vzdušné súboje a ukázal svoju efektivitu v šestnástke súpera.

Kľúčovou postavou hostí bol brankár Dávid Šípoš. Napriek trom inkasovaným gólom podržal Košice ôsmimi zákrokmi, z toho tri prišli priamo zvnútra šestnástky.

Do hry sa zapájal aj rozohrávkou - mal 61 dotykov a 33 presných prihrávok (75 %), z toho 10 úspešných dlhých lôpt.

Slovan napokon strhol zápas na svoju stranu, no Košice zanechali v Bratislave sympatický dojem.

Trnava išla do derby s DAC s veľkým očakávaním, no namiesto osláv prišlo tvrdé vytriezvenie. Dunajskostredčania ovládli krajské derby a zvíťazili na Štadióne Antona Malatinského hladko 3:0.

Hlavnou hviezdou bol Ammar Ramadan, ktorý dvomi gólmi prakticky rozhodol zápas. Odohral 88 minút, počas ktorých mal 48 dotykov s loptou, 17 presných prihrávok (71 %), jednu kľúčovú prihrávku a až 7 driblingov (4 úspešné).

Bol najnepríjemnejším hráčom na ihrisku a trnavskej obrane robil veľké problémy.

Posily už išli okolo štadióna a Prešov hľadá trénera (tréneroviny)
Súvisiaci článok
Posily už išli okolo štadióna a Prešov hľadá trénera (tréneroviny)

Tretí zásah DAC pridal Damir Redzic, ktorý odohral 74 minút. K gólu pridal 24 presných prihrávok (83 %), jednu kľúčovú prihrávku a 7 driblingov (3 úspešné). Okrem toho vyhral 6 z 12 pozemných súbojov a patril k najaktívnejším hráčom zápasu.

Naopak, z pohľadu Spartaka duel nevyšiel Philipovi Azangovi. Hoci mal 2 kľúčové prihrávky a raz trafil brvno, zo 4 striel ani raz namieril do priestoru bránky. Zaznamenal aj jednu nevyužitú veľkú šancu a 12 strát.

Nedarilo sa ani mladému stopérovi Patrickovi Karhanovi. V defenzíve síce pridal 7 odkopov a 2 tackly, no aj on mal 12 strát.

Komárno sa konečne dočkalo prvej výhry v sezóne. Proti Skalici rozhodol duel jediným gólom útočník Elvis Mashike.

Mashike nastúpil po prestávke, keď v 46. minúte vystriedal Martina Boďu, a napokon sa stal hrdinom zápasu. V druhom polčase premenil svoju jedinú strelu na bránku a rozhodol o troch bodoch pre domácich.

Podbrezová doma remizovala s Michalovcami 2:2. Na strane domácich vynikol skúsený Samuel Štefánik, ktorý odohral celý duel a bol motorom podbrezovskej ofenzívy.

Hoci sám gól nestrelil, pripísal si asistenciu a až 6 kľúčových prihrávok. Zaznamenal 59 dotykov, 25 presných prihrávok (71 %) a výbornú úspešnosť pri centroch (4 presné z 5). Do hry pridal aj 3 úspešné driblingy a 5 úspešných dlhých prihrávok.

Na opačnej strane zažiaril Hugo Ahl, ktorý strelil jeden z michalovských gólov. Odohral 89 minút, počas ktorých mal 34 dotykov a 2 kľúčové prihrávky. Okrem presného zásahu vyhral 7 z 11 pozemných súbojov a 3 zo 4 vzdušných.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Brankár Dávid Šípoš (Košice) počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
    Brankár Dávid Šípoš (Košice) počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
    Niké liga v číslach: Brankár Košíc dostal tri góly, no vynikol, Ramadan odpálil Trnavu
    Juraj Herteldnes 22:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Niké liga v číslach: Brankár Košíc dostal tri góly, no vynikol, Ramadan odpálil Trnavu