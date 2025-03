Spolu majú 215 rokov. Rozhodujú stále, pretože chcú inšpirovať mladších

„Keď človek chce, všetko sa dá. Keby sme na to nemali, nerobili by sme to. Ľudia nás však chvália, preto chceme pokračovať,“ dodal.

V Kľačne ho sotili na betón

Vďaka futbalu má množstvo zážitkov a spoznal veľa priateľov. Nerád spomína na jednu situáciu, ktorá sa stala Kľačne.

„Hralo sa tam derby a jeden chlap ma sotil na betón. Rozbil som si hlavu, preto som ho žaloval.

Keď ma inzultoval, mal 140 kilogramov, no keď prišiel na súd, nemal ani 80. Nervy zrejme pracovali…,“ zaspomínal na nepríjemný moment.

Futbal hrával aktívne do 45-tich rokov, kariéru ukončil v dedinke Temeš.

„Ako hráč i rozhodca som sa vždy snažil byť poctivý. A ono sa mi to vrátilo.

Najväčšou odmenou pre mňa je, že ma funkcionári vždy volajú a vítajú. Asi preto, že to robím dobre,“ prezradil s tým, že nikdy neprijal žiadny úplatok.

Chce rozhodovať do osemdesiatky

Jeho rozhodcovským vzorom je Ľuboš Micheľ, i keď je omnoho mladší. Od iných arbitrov sa neinšpiruje, sústredí sa v prvom rade na svoj výkon.

„Ak mi zdravie dovolí, do osemdesiatky by som to chcel potiahnuť. Snáď sa mi to podarí,“ uzavrel 72-ročný futbalový rozhodca Jozef Vážny.