Greif vytiahol skvelý zákrok. Lyon podržal čistým kontom aj v Európskej lige

BRATISLAVA. Futbalisti Olympique Lyon v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom zvíťazili v 1. kole hlavnej fázy Európskej ligy UEFA na pôde Utrechtu 1:0 vďaka gólu Tannera Tessmanna zo 75. minúty.
Belgický Genk s Patrikom Hrošovským triumfoval v Ibrox Parku nad domácim Glasgowom Rangers 1:0, autorom jediného gólu bol v 55. minúte Oh Hyeon-gyu.
Greif už v 6. minúte výrazne podržal Lyon, keď vyrazil delovku Rodrigueza. Po následnom rohu a skrumáži v šestnástke hostí nevyužil dobrú šancu Vierveger.
Lyon mohol v závere prvého polčasu otvoriť skóre, no gól Fofanu neplatil pre ofsajd. Na začiatku druhého dejstva sa po strele Kluiverta vyznamenal brankár Utrechtu Barkasi.
V 75. minúte bol však bezmocný po strele Američana Tessmanna spoza šestnástky.
Aston Villa zvíťazila vo štvrtkovom šlágri nad Bolognou 1:0, v 13. minúte sa presadil Škót John McGinn. VfB Stuttgart si poradil so Celtou Vigo 2:1.
Viktoria Plzeň remizovala na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 1:1, o tri body prišla v 90.+4. minúte.
Grécky Panathinaikos Atény aj vďaka hetriku Maročana Anassa Zarouryho triumfoval na pôde Young Boys Bern 4:1. Švajčiarsky tím postúpil do ligovej fázy EL na úkor Slovana Bratislava.
Hráči OSC Lille zvíťazili v domácom dueli 1. kola nad nórskym Brannom Bergen 2:1. O ich triumfe rozhodol v 80. minúte veterán Olivier Giroud, najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie.
Rumunský tím FCSB uspel na pôde holandského Go Ahead Eagles 1:0 vďaka gólu Davida Miculescua z 13. minúty.
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
OSC Lille - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Góly: 54. Igamane, 80. Giroud - 60. Magnusson
Go Ahead Eagles - FCSB 0:1 (0:1)
Gól: 13. Miculescu
Young Boys Bern - Panathinaikos Atény 1:4 (1:3)
Góly: 25. Janko - 14., 19. a 68. Zaroury, 10. Swiderski
FC Utrecht - Olympique Lyon 0:1 (0:0)
Gól: 75. Tessmann
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
VfB Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)
Góly: 51. Bouanani, 68. El Khannous - 87. Iglesias
Red Bull Salzburg - FC Porto 0:1 (0:0)
Gól: 90+3. Gomes
Glasgow Rangers - KRC Genk 0:1 (0:0)
Gól: 55. Oh Hyeon-gyu
ČK: 41. Diomande (Rangers)
/P. Hrošovský (Genk) hral do 90. min/
Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)
Góly: 90+4. Pešič - 16. Durosinmi
ČK: 38. Makreckis (Ferencváros) po druhej ŽK/
/M. Tvrdoň (Plzeň) bol na lavičke/
Aston Villa - FC Bologna 1:0 (1:0)
Gól: 13. McGinn