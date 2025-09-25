ONLINE: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (1. kolo)

BUDAPEŠŤ. Futbalisti Ferencvárosu Budapešť a FC Viktoria Plzeň dnes hrakú zápas prvého kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
Zápas sa začne o 21:00 h a odohrá sa na štadióne Groupama Arena v Budapešti
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň (Európska liga, 1. kolo, štvrtok, výsledky)
Ferencvároš Budapešť
Maďarský šampión bojoval do posledného kola o Ligu majstrov. Napokon vypadol v dvojzápase s azerbajdžanským FC Karabach. Domáci futbalisti podľahli na domácom štadióne svojmu súperovi 1:3. Vonku dokázali na horúcej pôde zvíťaziť 3:2, ale na postup im to nestačilo. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný a ofenzívny zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie.
FC Viktoria Plzeň
Zverenci Miroslava Koubeka začali svoju púť futbalovou Európou dvojzápasom v nemajstrovskej vetve Ligy majstrov so švajčiarským Servette Ženeva. Plzeň doma prehrala tesne 0:1. Vonku však dokázala zvíťaziť 3:1 a postúpila do semifinále predkola. V ňom sa stretla s Glasgow Rangers. Škótsky vicemajster zvládol dvojzápas lepšie. O svojom postupe rozhodol v podstate na domácej pôde, kde vyhral jasne 3:0. Plzeň doma zvíťazila 2:1, ale na postup jej to nestačilo.
