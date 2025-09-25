ONLINE: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (1. kolo)

Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
25. sep 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň.

BUDAPEŠŤ. Futbalisti Ferencvárosu Budapešť a FC Viktoria Plzeň dnes hrakú zápas prvého kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.

Zápas sa začne o 21:00 h a odohrá sa na štadióne Groupama Arena v Budapešti

Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň (Európska liga, 1. kolo, štvrtok, výsledky)

Európska liga  2025/2026
25.09.2025 o 21:00
1. kolo
Ferencvároš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu Európskej ligy medzi Ferencvároš Budapešť a FC Viktoria Plzeň.

Ferencvároš Budapešť

Maďarský šampión bojoval do posledného kola o Ligu majstrov. Napokon vypadol v dvojzápase s azerbajdžanským FC Karabach. Domáci futbalisti podľahli na domácom štadióne svojmu súperovi 1:3. Vonku dokázali na horúcej pôde zvíťaziť 3:2, ale na postup im to nestačilo. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný a ofenzívny zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie.

FC Viktoria Plzeň

Zverenci Miroslava Koubeka začali svoju púť futbalovou Európou dvojzápasom v nemajstrovskej vetve Ligy majstrov so švajčiarským Servette Ženeva. Plzeň doma prehrala tesne 0:1. Vonku však dokázala zvíťaziť 3:1 a postúpila do semifinále predkola. V ňom sa stretla s Glasgow Rangers. Škótsky vicemajster zvládol dvojzápas lepšie. O svojom postupe rozhodol v podstate na domácej pôde, kde vyhral jasne 3:0. Plzeň doma zvíťazila 2:1, ale na postup jej to nestačilo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Expert na Japonsko berie z jediného eura až 11-tisíc

10/10! Stopercentnú úspešnosť mal tipér, ktorý natipoval kompletnú ponuku z 31. kola japonskej najvyššej futbalovej súťaže. Nehral žiadne kurzy na istotu, ale vybral si dokonca až päť remíz. Tiket podal za jediné euro a kurz mu narástol tak, že sa radoval z neskutočnej výhry 11 163 eur!

Všetko mohlo byť inak, keby Kyoto nekopalo v 93. minúte penaltu. Tú domáci Hara premenil a tipér sa tak mohol radovať zo životného tiketu.

Tipovať kompletné kolo má svoje čaro najmä ak sa hrá v približne rovnakom čase. Také sú aj večerné zápasy Európskej ligy. Podarí sa Milanovi Škriniarovi ubrániť Dinamo Záhreb? Zaboduje naplno AS Rím na pôde Nice? Využije výhodu domáceho prostredia Betis, Freiburg alebo Braga? Zrodí sa v zápase medzi CZ Belehrad a Celticom remíza? Stačí si len natipovať Európsku ligu a už len čakať, či vám taktiež „motyka nevystrelí“.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

