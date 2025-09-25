ONLINE: FC Utrecht - Olympique Lyon dnes, Európska liga LIVE (Dominik Greif)

FC Utrecht - Olympique Lyon: ONLINE prenos zo zápasu ligovej fázy Európskej ligy.
FC Utrecht - Olympique Lyon: ONLINE prenos zo zápasu ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
25. sep 2025 o 20:05
Sledujte s nami online prenos zo zápasu ligovej fázy Európskej ligy: FC Utrecht - Olympique Lyon.

UTRECHT. Futbalisti FC Utrecht a Olympique Lyon dnes hrajú úvodný zápas ligovej fázy Európskej ligy.

V zostave hostí nechýba slovenský brankár Dominik Greif.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Utrecht - Olympique Lyon (futbal, Európska liga, Dominik Greif, ligová fáza, 1. kolo, štvrtok, naživo)

Európska liga  2025/2026
25.09.2025 o 21:00
1. kolo
Utrecht
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Rozhodca: Feșnic – Avram, Cerei (vš. ROU).
Úvodné zostavy:

FC Utrecht: Barkas – Horemans, van der Hoorn, Viergever (C), El Karouani – Vesterlund, Zechiël, Engwanda – Rodríguez, Haller, Murkin.
Náhradníci: Brouwer, Gadellaa – Bozdogan, Min, Iqbal, Blake, Jonathans, Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren.
Tréner: Ron Jans

Olympique Lyon: Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico (C) – de Carvalho, Morton – Karabec, Šulc, Fofana – Satriano.
Náhradníci: L. Diarra – Tessmann, Moreira, Ghezzal, Molébé, Alejandro Gomes, T. Barišić, Merah, Maitland-Niles.
Tréner: Paulo Fonseca

Vítam Vás pri sledovaní dnešného textového prenosu Európskej ligy medzi FC Utrecht a Olympique Lyon.

FC Utrecht

Holandský futbalový celok sa musel do základnej časti Európskej ligy prekúsať cez tri predkolá. Utrecht si najprv poradil s moldavským Šerifom Tiraspol. Obidva zápasy zvládol bez väčších problémov a po dvoch víťazstvách 4:1 a 3:1 postúpil ďalej. Následne narazil na švajčiarský Servette Ženeva. Aj švajčiarský celok zdolali Holanďania bez väčších problémov. Zvíťazili v oboch zápasoch 2:1 a 3:1. Vo finále kvalifikácie sa stretli s bosnianským súperom Zrinskim Mostar. Utrecht zvíťazil v Mostare 2:0. Doma mu k postupu stačila aj bezgólová remíza.

Olympique Lyon

Francúzskemu celku hrozil na začiatku tejto sezóny bankrot a aj zostup do nižšej súťaže. Pomocnú ruku podalo PSG, ktoré mu vyplatilo 50 miliónový bonus v rámci prestupov. V mužstve hostí pôsobia dvaja českí futbalisti a jeden slovenský. Z českej strany sú to Adam Karabec a Pavel Šulc. Slovensko zastupuje Dominik Greif. Lyon nemusel bojovať o Európsku ligu v predkolách. Postúpil priamo do základnej časti. Uvidíme kto zvládne dnešný zápas lepšie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

