Skvelý úvod aj finiš v podaní Liverpoolu. Šláger v Mníchove ovládol Kane

BRATISLAVA. Futbalisti Paríža Saint-Germain úspešne vykročili za obhajobou triumfu v Lige majstrov.
V stredajšom dueli prvého kola ligovej fázy zvíťazili v Parku princov nad Atalantou Bergamo 4:0.
Anglický šampión FC Liverpool zdolal v šlágri Atletico Madrid 3:2 gólom Virgila van Dijka z 92. minúty.
Slovenský obranca Dávid Hancko v drese hostí do zápasu nezasiahol. Bayern Mníchov aj vďaka dvom gólom Harryho Kanea zvíťazil nad Chelsea 3:1.
Paríž mal proti Atalante raketový úvod a už v 3. minúte sa ujal vedenia, keď domáci kapitán Marquinhos zužitkoval prihrávku Ruiza a pohotovo prekonal Carnesecchiho.
V 39. minúte pridal poistku Kvaracchelija, ktorý sa presadil strelou spoza šestnástky. Francúzsky majster mohol ešte do prestávky vsietiť tretí gól, no Barcola nepremenil pokutový kop.
VIDEO: Virgil van Dijk a jeho gól na 3:2
V 51. minúte však podčiarkol dominanciu Parížanov Mendes a v závere spečatil triumf favorita Ramos.
Aj Liverpoolu v zostave s debutujúcim Isakom proti Atleticu skvele vyšiel začiatok zápasu. V 4. minúte priamy kop Salaha tečoval Robertson a Oblak bol bezmocný.
O dve minúty si Salah nabehol medzi troch obrancov Atletica a obstrelil slovinského brankára - 2:0.
V 35. minúte po ruke Langleta sa Liverpool dožadoval pokutového kopu, no po zásahu VAR z toho bol napokon iba roh pre domácich. V nadstavenom čase Atletico znížilo vďaka Llorentemu.
V 63. minúte zachránila Oblaka po strele Salaha žrď. Atletico v 81. minúte vyrovnalo po voleji Llorenteho s prispením teču MacAllistera. V nadstavenom čase však strhol víťazstvo na stranu Liverpoolu Van Dijk po rohu Szoboszlaia.
VIDEO: Cole Palmer a jeho gól
Bayern viedol od 20. minúty, keď si po centri Olisseho nešťastne zrazil loptu do vlastnej bránky Chalobah.
V 27. minúte zvýšil z pokutového kopu Kane, no Chelsea po brejku bleskovo znížila zásluhou uzdraveného Palmera.
V 63. minúte spečatil triumf Bayernu Kane, keď potrestal zlú rozohrávku Chelsea.
Minulosezóony finalista LM Inter Miláno uspel na štadióne Ajaxu Amsterdam 2:0, oba presné zásahy zaznamenal Francúz Marcus Thuram.
1. kolo Ligy majstrov - streda, 17. september
Liverpool FC - Atlético Madrid 3:2 (2:1)
Góly: 4. Robertson, 6. Salah, 90+2. van Dijk - 45+3., 81. Llorente
Ajax Amsterdam - Inter Miláno 0:2 (0:1)
Góly: 42., 57. Thuram
Bayern Mníchov - Chelsea Londýn 3:1 (2:1)
Góly: 20. Chalobah (vl.), 27., 63. Kane (prvý z 11 m) - 29. Palmer
Paríž St. Germain - Atalanta Bergamo 4:0 (2:0)
Góly: 3. Marquinhos, 39. Kvaračchelja, 51. Mendes, 90+1. Ramos
SK Slavia Praha - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Góly: 23., 74. Mbodji - 78. Bassi, 90. Fet