Skvelý úvod aj finiš v podaní Liverpoolu. Šláger v Mníchove ovládol Kane

FC Liverpool oslavuje gól.
Fotogaléria (9)
FC Liverpool oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. sep 2025 o 22:58
Dávid Hancko do zápasu nezasiahol.

BRATISLAVA. Futbalisti Paríža Saint-Germain úspešne vykročili za obhajobou triumfu v Lige majstrov.

V stredajšom dueli prvého kola ligovej fázy zvíťazili v Parku princov nad Atalantou Bergamo 4:0.

Anglický šampión FC Liverpool zdolal v šlágri Atletico Madrid 3:2 gólom Virgila van Dijka z 92. minúty.

Slovenský obranca Dávid Hancko v drese hostí do zápasu nezasiahol. Bayern Mníchov aj vďaka dvom gólom Harryho Kanea zvíťazil nad Chelsea 3:1.

Paríž mal proti Atalante raketový úvod a už v 3. minúte sa ujal vedenia, keď domáci kapitán Marquinhos zužitkoval prihrávku Ruiza a pohotovo prekonal Carnesecchiho.

V 39. minúte pridal poistku Kvaracchelija, ktorý sa presadil strelou spoza šestnástky. Francúzsky majster mohol ešte do prestávky vsietiť tretí gól, no Barcola nepremenil pokutový kop.

VIDEO: Virgil van Dijk a jeho gól na 3:2

V 51. minúte však podčiarkol dominanciu Parížanov Mendes a v závere spečatil triumf favorita Ramos.

Aj Liverpoolu v zostave s debutujúcim Isakom proti Atleticu skvele vyšiel začiatok zápasu. V 4. minúte priamy kop Salaha tečoval Robertson a Oblak bol bezmocný.

O dve minúty si Salah nabehol medzi troch obrancov Atletica a obstrelil slovinského brankára - 2:0.

V 35. minúte po ruke Langleta sa Liverpool dožadoval pokutového kopu, no po zásahu VAR z toho bol napokon iba roh pre domácich. V nadstavenom čase Atletico znížilo vďaka Llorentemu.

V 63. minúte zachránila Oblaka po strele Salaha žrď. Atletico v 81. minúte vyrovnalo po voleji Llorenteho s prispením teču MacAllistera. V nadstavenom čase však strhol víťazstvo na stranu Liverpoolu Van Dijk po rohu Szoboszlaia.

VIDEO: Cole Palmer a jeho gól

Bayern viedol od 20. minúty, keď si po centri Olisseho nešťastne zrazil loptu do vlastnej bránky Chalobah.

V 27. minúte zvýšil z pokutového kopu Kane, no Chelsea po brejku bleskovo znížila zásluhou uzdraveného Palmera.

V 63. minúte spečatil triumf Bayernu Kane, keď potrestal zlú rozohrávku Chelsea.

Minulosezóony finalista LM Inter Miláno uspel na štadióne Ajaxu Amsterdam 2:0, oba presné zásahy zaznamenal Francúz Marcus Thuram.

1. kolo Ligy majstrov - streda, 17. september

Liverpool FC - Atlético Madrid 3:2 (2:1)

Góly: 4. Robertson, 6. Salah, 90+2. van Dijk - 45+3., 81. Llorente

Fotogaléria zo zápasu Liverpool - Atlético Madrid (Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy)
Ajax Amsterdam - Inter Miláno 0:2 (0:1)

Góly: 42., 57. Thuram


Bayern Mníchov - Chelsea Londýn 3:1 (2:1)

Góly: 20. Chalobah (vl.), 27., 63. Kane (prvý z 11 m) - 29. Palmer


Paríž St. Germain - Atalanta Bergamo 4:0 (2:0)

Góly: 3. Marquinhos, 39. Kvaračchelja, 51. Mendes, 90+1. Ramos


SK Slavia Praha - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)

Góly: 23., 74. Mbodji - 78. Bassi, 90. Fet

Olympiakos Pirues - Pafos FC 0:0

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

