ONLINE: Liverpool FC - Atlético Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Liverpool FC - Atlético Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Liverpool FC - Atlético Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. sep 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Liverpool FC - Atlético Madrid.

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpool FC a Atlético Madrid dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Liverpool FC - Atlético Madrid (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
17.09.2025 o 21:00
1. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom na seba narazia tímy Liverpool FC a Atlético Madrid.

Liverpool FC

Liverpool vstupuje do Ligy majstrov vo vynikajúcej forme. V Premier League vyhral všetky štyri zápasy v rade, pričom zaujímavosťou je, že vo všetkých prípadoch rozhodol o víťazstve gólom v poslednej desaťminútovke. Najčerstvejším príkladom je duel s Burnley, kde Salah z penalty v nadstavenom čase zariadil výhru 1:0. Tím pod vedením Arne Slota tak ukazuje nielen ofenzívnu silu, ale aj obrovskú mentálnu odolnosť a schopnosť rozhodovať zápasy v záverečných momentoch. Na Anfielde budú chcieť túto sériu potvrdiť aj proti Atléticu.

Atlético Madrid

Atlético sa po náročnom úvode sezóny v La Lige konečne dočkalo víťazstva, keď doma zdolalo Villarreal 2:0 po troch zápasoch bez výhry. Tento výsledok môže byť psychologickým impulzom. Na druhej strane však Atlético musí riešiť absenciu Júliána Álvareza a viacerých ďalších hráčov pre zranenia, čo zúži možnosti trénera Diega Simeoneho. Defenzíva je tradične silná, no proti ofenzívne ladenému Liverpoolu bude pod veľkým testom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

