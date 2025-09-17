ONLINE: Liverpool FC - Atlético Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpool FC a Atlético Madrid dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Liverpool FC - Atlético Madrid (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
17.09.2025 o 21:00
1. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom na seba narazia tímy Liverpool FC a Atlético Madrid.
Liverpool FC
Liverpool vstupuje do Ligy majstrov vo vynikajúcej forme. V Premier League vyhral všetky štyri zápasy v rade, pričom zaujímavosťou je, že vo všetkých prípadoch rozhodol o víťazstve gólom v poslednej desaťminútovke. Najčerstvejším príkladom je duel s Burnley, kde Salah z penalty v nadstavenom čase zariadil výhru 1:0. Tím pod vedením Arne Slota tak ukazuje nielen ofenzívnu silu, ale aj obrovskú mentálnu odolnosť a schopnosť rozhodovať zápasy v záverečných momentoch. Na Anfielde budú chcieť túto sériu potvrdiť aj proti Atléticu.
Atlético Madrid
Atlético sa po náročnom úvode sezóny v La Lige konečne dočkalo víťazstva, keď doma zdolalo Villarreal 2:0 po troch zápasoch bez výhry. Tento výsledok môže byť psychologickým impulzom. Na druhej strane však Atlético musí riešiť absenciu Júliána Álvareza a viacerých ďalších hráčov pre zranenia, čo zúži možnosti trénera Diega Simeoneho. Defenzíva je tradične silná, no proti ofenzívne ladenému Liverpoolu bude pod veľkým testom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.