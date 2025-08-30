Zvolen nevyužil šancu dostať sa do čela. Naháňa ho Stará Ľubovňa

Futbalisti MFK Zvolen. (Autor: Facebook/MFK Zvolen)
TASR|30. aug 2025 o 19:09
Petržalka len remizovala v Šamoríne.

BRATISLAVA. Futbalisti Zvolena nevyužili šancu dostať sa na čelo tabuľky MONACObet ligy. V sobotnom 6. kole remizovali doma s bratislavským Interom 1:1.

Zvolenčania sú s 12 bodmi na 2. mieste so stratou bodu na vedúcu Banskú Bystricu, tá odohrala ešte o jeden zápas menej.

MONACObet liga (II. liga) - 6. kolo

MŠK Považská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:0)

Góly: 11. Václav (z 11 m), 19. Boris – 62. Franko, 89. Kuchárik

ČK: 89. Václav (PB)

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Púchov 1:0 (1:0)

Gól: 7. Kolesár

FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Petržalka 1:1 (0:1)

Góly: 74. Marong – 45+2. Sliacky

MFK Zvolen - FK Inter Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 88. Snitka – 15. Bellás

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
6
3
3
0
13:7
12
R
V
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
2
2
7:7
8
R
V
V
R
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

