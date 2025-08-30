Zvolen nevyužil šancu dostať sa do čela. Naháňa ho Stará Ľubovňa

BRATISLAVA. Futbalisti Zvolena nevyužili šancu dostať sa na čelo tabuľky MONACObet ligy. V sobotnom 6. kole remizovali doma s bratislavským Interom 1:1.
Zvolenčania sú s 12 bodmi na 2. mieste so stratou bodu na vedúcu Banskú Bystricu, tá odohrala ešte o jeden zápas menej.
MONACObet liga (II. liga) - 6. kolo
MŠK Považská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:0)
Góly: 11. Václav (z 11 m), 19. Boris – 62. Franko, 89. Kuchárik
ČK: 89. Václav (PB)
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Púchov 1:0 (1:0)
Gól: 7. Kolesár
FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Petržalka 1:1 (0:1)
Góly: 74. Marong – 45+2. Sliacky
MFK Zvolen - FK Inter Bratislava 1:1 (0:1)
Góly: 88. Snitka – 15. Bellás
