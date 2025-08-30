ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 6. kolo)

ŠAMORÍN. Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín a FC Petržalka dnes hrajú zápas 6. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
30.08.2025 o 16:30
6. kolo
Šamorín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prehľad
Rozhodca: Fúsek – Cisko, Mihalík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola MONACObet ligy medzi tímami FC ŠTK 1914 Šamorín a FC Petržalka.
Šamorín je po piatich kolách na jedenástom mieste so ziskom siedmich bodov po dvoch prehrách, dvoch víťazstvách a jednej remíze. Sezónu odštartoval domácou prehrou so Žilinou B (2:3). Následne hostil Sláviu TU Košice, ktorú zdolal 2:1. Potom prišla neúspešná cesta do Starej Ľubovne, kde zverenci Alberta Rusnáka prehrali 0:2. Odvtedy však Šamorín neprehral – doma remizoval s Pohroním (1:1) a naposledy vyhral na trávniku Púchova 3:2.
Petržalka je na tom o štyri priečky lepšie a má o bod viac, čo ju radí na siedme miesto. Z piatich zápasov prehrala iba raz – vo Zvolene po otočke v záverečných minútach (2:3). Sezónu otvorila bezgólovou remízou so Slovanom B, hoci nepremenila dve penalty. Následne zaznamenala dve domáce víťazstvá – nad Považskou Bystricou (1:0) a Malženicami (3:1). Potom prišla spomínaná prehra vo Zvolene a naposledy remíza so Žilinou B (1:1). V tomto zápase navyše nebude môcť rátať so službami Kevina Anha, ktorý videl v zápase proti Žiline B červenú kartu a pochopiteľne tak nebude môcť nastúpiť na tento zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
5
2
2
1
7:5
8
R
P
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body