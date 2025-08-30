ONLINE: MFK Zvolen - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 6. kolo)

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 6. kola MONACObet ligy (II. liga).v
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
30.08.2025 o 16:30
6. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešného textového prenosu z MONACObet ligy medzi MFK Zvolen a FK Inter Bratislava.
MFK Zvolen
Domáce mužstvo začalo sezónu naozaj parádne. Po piartich kolách majú na svojom konte krásnych 11 bodov a majú pozitívne skóre 12:6. Zvolenu patrí aktuálne druhá pozícia. V poslednom kole sa predstavili na trávniku nováčika Lehoty pod Vtáčnikom a zvíťazili vysoko 5:1. Štyri góly strelil Jakub Sylvestr.
FK Inter Bratislava
Tradičný slovenský klub je nováčikom MONACObet ligy. Po piatich kolách má na svojom konte sedem bodov a má vyrovnané skóre 6:6. Inter odohral svoj posledný ligový zápas na domácej pôde proti Malženiciam a tešil sa z víťazstva 2:1. Za hostí sa presadil Juraj Piroška a Marek Sokol.
MFK Zvolen
FK Inter Bratislava
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
5
2
2
1
7:5
8
R
P
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body