ONLINE: MŠK Považská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 6. kolo)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MŠK Považská Bystrica a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 6. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
30.08.2025 o 16:30
6. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Šandrik, Hrobárik.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 6. kola MONACObet ligy medzi MŠK Považská Bystrica a MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Považská Bystrica je po piatich kolách so štyrmi bodmi na 13. mieste, teda len jednu priečku od zostupového pásma. Horšie sú na tom už len Slávia TU Košice, Púchov a Lehota pod Vtáčnikom. Na konte má zatiaľ jednu výhru, jednu remízu a až tri prehry. Víťazstvo prišlo hneď v úvodnom kole, keď Považská Bystrica zdolala nováčika z Lehoty pod Vtáčnikom 2:1. Nasledovala prehra v Petržalke (0:1), remíza na trávniku Interu Bratislava (1:1) a dve porážky – s Banskou Bystricou (0:1) a naposledy so Zlatými Moravcami (1:5).
Liptovský Mikuláš je naopak po piatich kolách na výbornej tretej priečke so ziskom desiatich bodov. Lepšie sú na tom len Zvolen (11) a líder z Banskej Bystrice (13). Liptáci odštartovali sezónu dvoma domácimi víťazstvami nad nováčikmi – Lehotou pod Vtáčnikom (2:0) a Interom Bratislava (2:1). Potom prišla gólová prestrelka v Banskej Bystrici, kde prehrali 3:4, následná remíza so Zlatými Moravcami (1:1) a napokon šialený zápas proti Slávii TU Košice, v ktorom na domácom trávniku triumfovali 5:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
5
2
2
1
7:5
8
R
P
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body