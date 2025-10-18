Nevydarený zápas Olympique Lyon. Greif inkasoval tri góly od trápiaceho sa Nice

Slovenský brankár prvýkrát inkasoval už v 5. minúte.

PARÍŽ. Futbalisti Olympique Lyon v zostave s Dominikom Greifom prehrali v sobotňajšom zápase 8. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Olympique Lyon 2:3. Slovenský brankár prvýkrát inkasoval už v 5. minúte, keď ho zblízka prekonal Melvin Bard.

Lyon síce vyrovnal na 1:1 zásluhou Pavla Šulca, no Sofiane Diop a Hicham Boudaoui upravili na 3:1. Krátko pred tretím gólom mal obranca Lyonu Ainsley Maitland-Niles možnosť vyrovnať z penalty, no Yehvann Diouf zneškodnil jeho strelu.

Greif mal podľa oficiálnych štatistík jeden úspešný zákrok. Prvýkrát od príchodu do Lyonu inkasoval v jednom zápase viac než dva góly. Pre hráčov Nice to bolo prvé víťazstvo po troch zápasoch, po ktorom majú 11 bodov. Lyon prvýkrát v sezóne prehral druhý zápas za sebou a na jeho konte ostalo 15 bodov.

Ligue 1 - 8. kolo

OGC Nice - Olympique Lyon 3:2 (2:0)

Góly: 5. Bard, 35. Diop, 55. Boudaoui - 29. a 90.+5 Šulc

SCO Angers - AS Monaco 1:1 (0:0)

Góly: 85. Cherif - 72. Balogun

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

