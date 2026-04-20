Veľká komplikácia pre PSG. Opora stredu poľa sa zranila, prísť môže aj o Ligu majstrov

Futbalista PSG Vitinha. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. apr 2026 o 18:59
Záložník obhajcu titulu sa zranil v ligovom zápase s Lyonom.

Futbalistom Paríža St. Germain bude minimálne niekoľko dní a možno aj v semifinále Ligy majstrov chýbať jeden z kľúčových hráčov Vitinha.

Portugalský záložník nedohral nedeľňajší zápas francúzskej ligy proti Lyonu, ktorý obhajcovia titulu nečakane prehrali 1:2. Klub dnes oznámil, že Vitinha má zápal v pravej päte.

VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Lyon

"Najbližších niekoľko dní ho čaká liečba. Ďalšie vyšetrenia vykonáme na konci týždňa, "uviedli zástupcovia PSG.

Po prehre s Lyonom vedie parížsky celok domácu súťaž už len o bod. V stredu ho čaká odložený ligový zápas s Nantes a v sobotu ďalší na štadióne Angers.

Úvodné semifinále Ligy majstrov odohrá obhajca trofeje proti Bayernu Mníchov doma budúci utorok.

