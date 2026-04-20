Veľká komplikácia pre PSG. Opora stredu poľa sa zranila, prísť môže aj o Ligu majstrov

Futbalistom Paríža St. Germain bude minimálne niekoľko dní a možno aj v semifinále Ligy majstrov chýbať jeden z kľúčových hráčov Vitinha.
Portugalský záložník nedohral nedeľňajší zápas francúzskej ligy proti Lyonu, ktorý obhajcovia titulu nečakane prehrali 1:2. Klub dnes oznámil, že Vitinha má zápal v pravej päte.
"Najbližších niekoľko dní ho čaká liečba. Ďalšie vyšetrenia vykonáme na konci týždňa, "uviedli zástupcovia PSG.
Po prehre s Lyonom vedie parížsky celok domácu súťaž už len o bod. V stredu ho čaká odložený ligový zápas s Nantes a v sobotu ďalší na štadióne Angers.
Úvodné semifinále Ligy majstrov odohrá obhajca trofeje proti Bayernu Mníchov doma budúci utorok.