Paríž Saint-Germain potvrdil rolu favorita. Dvakrát sa presadil gruzínsky reprezentant

Chviča Kvaracchelija skóruje.
Chviča Kvaracchelija skóruje. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. apr 2026 o 22:02
ShareTweet0

Zvíťazil v Ligue 1 tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov.

Ligue 1 - 28. kolo

Paríž Saint-Germain - FC Nantes 3:0 (2:0)

Góly: 13. a 50. Kvaracchelija (z 11 m), 37. Doue

Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v stredajšej dohrávke 26. kola Ligue 1 nad Nantes 3:0. Potvrdili tak úlohu favorita a upevnili si vedenie v tabuľke. Nantes je predposledné a na zónu záchrany stráca deväť bodov. 

Paríž vedie o štyri body pred Lens. Dvakrát za obhajcu titulu skóroval Chviča Kvaracchelija.

Gruzínsky reprezentant otvoril skóre v 13. minúte z penalty. Na druhej strane dostal loptu do siete Leroux, jeho radosť ale prekazil ofsajd.

Ešte v prvej polovici navýšil vedenie favorita Doué a po zmene strán sa po siedmy raz v sezóne presadil Kvaracchelija.

Parížania, ktorí na budúci týždeň odohrajú proti Bayernu Mníchov semifinále Ligy majstrov, zvíťazili v Ligue 1 tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov. Predposledné Nantes prehralo po troch remízach a na výhru čaká už 13 kôl.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Chviča Kvaracchelija skóruje.
    Chviča Kvaracchelija skóruje.
    Paríž Saint-Germain potvrdil rolu favorita. Dvakrát sa presadil gruzínsky reprezentant
    dnes 22:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Paríž Saint-Germain potvrdil rolu favorita. Dvakrát sa presadil gruzínsky reprezentant