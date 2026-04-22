Paríž Saint-Germain potvrdil rolu favorita. Dvakrát sa presadil gruzínsky reprezentant

Ligue 1 - 28. kolo
Paríž Saint-Germain - FC Nantes 3:0 (2:0)
Góly: 13. a 50. Kvaracchelija (z 11 m), 37. Doue
Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v stredajšej dohrávke 26. kola Ligue 1 nad Nantes 3:0. Potvrdili tak úlohu favorita a upevnili si vedenie v tabuľke. Nantes je predposledné a na zónu záchrany stráca deväť bodov.
Paríž vedie o štyri body pred Lens. Dvakrát za obhajcu titulu skóroval Chviča Kvaracchelija.
Gruzínsky reprezentant otvoril skóre v 13. minúte z penalty. Na druhej strane dostal loptu do siete Leroux, jeho radosť ale prekazil ofsajd.
Ešte v prvej polovici navýšil vedenie favorita Doué a po zmene strán sa po siedmy raz v sezóne presadil Kvaracchelija.
Parížania, ktorí na budúci týždeň odohrajú proti Bayernu Mníchov semifinále Ligy majstrov, zvíťazili v Ligue 1 tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov. Predposledné Nantes prehralo po troch remízach a na výhru čaká už 13 kôl.