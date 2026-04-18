Marseille nečakane zakopli na trávniku Lorientu. Nestrelili ani gól

Futbalisti Lorientu zdolali v sobotnom zápase 30. kola francúzskej Ligue 1 na domácom ihrisku Marseille 2:0.
Domáci išli do vedenia v prvom polčase keď presne mieril Panos Kaceris, po prestávke spečatil ich víťazstvo Bamba Dieng.
V ďalšom zápase remzioval Angers s Le Havre 1:1, hostia hrali od 75. minúty bez vylúčeného Sanganteho. Domáci však početnú výhodu nezužitkovali.
Ligue 1 - 30. kolo
SCO Angers - AC Le Havre 1:1 (1:1)
Góly: 28. Peter - 13. Boufal
ČK: 75. Sangante (Le Havre)
FC Lorient - Olympique Marseille 2:0 (1:0)
Góly: 28. Kaceris, 58. Dieng