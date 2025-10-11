Banská Bystrica prevalcovala posledný Púchov, Lehota vyhrala súboj nováčikov

Sportnet, TASR|11. okt 2025 o 17:49
Dukla oslavuje deviate ligové víťazstvo.

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica si upevnili v 12. kole druhej najvyššej slovenskej súťaže MONACObet liga pozíciu lídra tabuľky.

Deviaty ligový triumf dosiahli Banskobystričania na ihrisku MŠK Púchov, ktorý zdolali 4:1 a pred druhými Zlatými Moravcami majú osembodový náskok.

Púchovčania sú na dne tabuľky s deviatimi bodmi.

Možnosť posunúť sa na druhú priečku nevyužili hráči Tatrana Liptovský Mikuláš. Liptáci nepotrestali zaváhanie ViOnu a v Starej Ľubovni iba remizovali 1:1.

MONACObet liga - 12. kolo (sobota, 11. október):

MŠK Púchov - MFK Dukla Banská Bystrica 1:4 (0:1)

Góly: 76. Mojžiš – 61. a 64. Alves, 18. Acosta, 52. Veselovský

Rozhodcovia: Kišš – Juhos, Zemko, ŽK: Arevalo, Kajsin (obaja B. Bystrica)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Považská Bystrica 0:2 (0:1)

Góly: 10. Zemko, 88. Čelko

Rozhodcovia: Dzivjak – Dobrík, Mihalík, ŽK: Marong, Csorba, Pavúk, Kucman, Raška, Torres - Václav, Zemko, Liszka, 235 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Slávia TU Košice 3:1 (0:0)

Góly: 47. Stareček, 66. Matúš, 72. Nsumoh - 82. Sabolčík

Rozhodcovia: Marhefka – Čajka, Ukropová, ŽK: Tatar, Matúš - Zolotovetskyj, Sabolčík, Hiba, Vancák, 930 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (0:0)

Góly: 51. Kousal - 59. Bartoš

Rozhodcovia: Chromý – Ralbovský, Cisko, ŽK: Guľda, Mašlej - Bučko, Bartoš, 445 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
9
3
0
28:9
30
V
R
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
3
4
4
12:16
13
V
R
R
V
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
12
2
3
7
13:25
9
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

