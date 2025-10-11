ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

ŠAMORÍN. Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
11.10.2025 o 15:00
12. kolo
Šamorín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Dobrík, Mihalík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 12. kola MONACObet ligy medzi FC ŠTK 1914 Šamorín a MŠK Považská Bystrica. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Šamorín je po 11. kolách na 11. mieste tabuľky so ziskom 12 bodov. Z 11 odohraných zápasov má na konte 3 výhry, 3 remízy a 5 prehier. Naposledy prehral v Liptovskom Mikuláši 1:2.
Považská Bystrica je na 14. mieste tabuľky so ziskom 10 bodov. Má, ale ešte 1 zápas k dobru, ktorý bude dohrávať 14.10 proti Slovanu B. Naposledy sa v dohrávke 7. kola predstavila v Košiciach kde remizovala 1:1.
Naposledy sa tieto tímy stretli v máji tohto roka. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešila Považská Bystrica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
11
2
5
4
17:22
11
R
R
V
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
2
4
4
10:16
10
R
R
V
P
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body