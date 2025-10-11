ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
11.10.2025 o 15:00
12. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní futbalového zápasu z MONACObet ligy medzi Stará Ľubovňa Redfox FC a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Domáci futbalisti začali sezónu naozaj výborne. Boli dokonca aj na čele MONACObet ligy. Aktuálne sa nachádzajú až na 12. pozícii so ziskom 12 bodov a negatívnym skóre 12:16. Redfox odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Zlatých Moraviec a po výbornom výkone napokon prehrali tesne 2:3. Za Starú Ľubovňu sa dva krát dokázal presadiť Peter Kolesár.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Hostia z Liptova sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 20 bodov a pozitívne skóre 21:16. Liptákom patrí aktuálne 3. pozícia. Na druhé Zlaté Moravce strácajú len dva body. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácej pôde proti Šamorínu a v tesnom zápase dokázali zvíťaziť 2:1. Za Liptákov sa presadili Emmanuel Okonji a Ľuboslav Laura.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
11
2
5
4
17:22
11
R
R
V
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
2
4
4
10:16
10
R
R
V
P
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body