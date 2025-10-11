ONLINE: MŠK Púchov - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
11.10.2025 o 15:00
12. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 12. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MŠK Púchov a MFK Dukla Banská Bystrica.
Púchov sa momentálne nachádza na poslednom mieste ligovej tabuľky, keď má na konte iba 9 bodov so skóre 12:21. Na svojom konte tak má iba dve víťazstvá – proti Pohroniu 3:1 a Lehote pod Vtáčnikom 2:0. V poslednom kole si rozdelil body s Interom Bratislava po bezgólovej remíze.
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď má na konte už 27 bodov. Môže sa zároveň pochváliť najlepšou defenzívou, keď inkasovala zatiaľ iba 8 gólov. V novom ročníku je stále neporazená, keď iba v troch prípadoch stratila body po remíze – rovnako ako v poslednom kole, keď si rozdelila body s Pohroním po výsledku 1:1.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Púchova:
Púchov 0-2 Banská Bystrica (2021)
Púchov 0-3 Banská Bystrica (2020)
Púchov 1-2 Banská Bystrica (2019)
Púchov 0-2 Banská Bystrica (2006)
Púchov 0-1 Banská Bystrica (2005)
Púchov sa momentálne nachádza na poslednom mieste ligovej tabuľky, keď má na konte iba 9 bodov so skóre 12:21. Na svojom konte tak má iba dve víťazstvá – proti Pohroniu 3:1 a Lehote pod Vtáčnikom 2:0. V poslednom kole si rozdelil body s Interom Bratislava po bezgólovej remíze.
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď má na konte už 27 bodov. Môže sa zároveň pochváliť najlepšou defenzívou, keď inkasovala zatiaľ iba 8 gólov. V novom ročníku je stále neporazená, keď iba v troch prípadoch stratila body po remíze – rovnako ako v poslednom kole, keď si rozdelila body s Pohroním po výsledku 1:1.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Púchova:
Púchov 0-2 Banská Bystrica (2021)
Púchov 0-3 Banská Bystrica (2020)
Púchov 1-2 Banská Bystrica (2019)
Púchov 0-2 Banská Bystrica (2006)
Púchov 0-1 Banská Bystrica (2005)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
6
4
2
29:21
22
P
V
R
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
11
2
5
4
17:22
11
R
R
V
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
2
4
4
10:16
10
R
R
V
P
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body