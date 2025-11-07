    Malženice hrali takmer hodinu o jedného menej. Napriek tomu získali bod

    Futbalisti OFK Dynamo Malženice.
    Futbalisti OFK Dynamo Malženice. (Autor: Facebook OFK Dynamo Malženice)
    7. nov 2025 o 15:32
    V 35. minúte rozhodca vylúčil Martina Turanského.

    BRATISLAVA. Futbalisti OFK Dynamo Malženice remizovali v 16. kole MONACObet ligy na domácej pôde s FK Pohronie 0:0.

    Domáci hrali od 35. minúty bez vylúčeného Martina Turanského, no napriek tomu dokázali získať bod.

    MONACObet liga - 16. kolo (piatok, 7. november):

    Malženice - Pohronie 0:0

    Rozhodcovia: Janček - Štofik, Poruban

    ŽK: Bukovský, Turanský, Horvát, Alabi, Mikoláš – Shudeiwa, Dobrotka, Cheprakov

    ČK: 35. Turanský (Malženice) po druhej ŽK

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    15
    12
    3
    0
    34:10
    39
    V
    V
    V
    V
    R
    2
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    16
    7
    5
    4
    31:18
    26
    R
    R
    V
    V
    V
    3
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    15
    7
    5
    3
    34:26
    26
    R
    P
    V
    P
    V
    4
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    15
    7
    4
    4
    29:25
    25
    V
    R
    P
    R
    V
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    15
    6
    4
    5
    23:20
    22
    P
    V
    P
    V
    P
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    15
    6
    4
    5
    18:17
    22
    P
    V
    R
    V
    R
    7
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    15
    6
    3
    6
    22:19
    21
    P
    V
    P
    P
    P
    8
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    15
    6
    3
    6
    25:24
    21
    V
    V
    V
    P
    P
    9
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    16
    6
    3
    7
    24:25
    21
    R
    V
    P
    V
    P
    10
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    15
    5
    4
    6
    18:23
    19
    P
    P
    V
    V
    V
    11
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    15
    5
    2
    8
    21:29
    17
    V
    P
    P
    P
    R
    12
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    15
    4
    4
    7
    21:21
    16
    P
    V
    P
    R
    P
    13
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    15
    4
    4
    7
    17:30
    16
    R
    P
    P
    P
    V
    14
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    15
    4
    3
    8
    21:29
    15
    R
    P
    R
    V
    V
    15
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    15
    3
    5
    7
    21:31
    14
    P
    P
    V
    P
    R
    16
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    15
    3
    4
    8
    18:30
    13
    V
    R
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
      Malženice hrali takmer hodinu o jedného menej. Napriek tomu získali bod
      dnes 15:32
